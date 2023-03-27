Elon Musk küplere bindi: Twitter’ın kaynak kodu sızdı

Geçen yıl 44 milyar dolara sosyal medya platformu Twitter’ı satın alan ve satın alma işlemi sonrasında 7500 çalışanının büyük çoğunluğunu kovan ya da istifaya zorlayan Elon Musk zor günler geçiriyor…

Önceki gün kendisini ifade özgürlüğü savunucusu olarak tanımlayan bir kullanıcı Twitter’ın kaynak kodlarını sızdırdı. Bir internet sitesi ya da platformun nasıl çalıştığının anlatıldığı kaynak kodlarının Ocak ayından beri sızdırıldığı kaydedilirken Musk’ın ise olayla ilgili soruşturma ve yasal işlem başlattığı belirtildi.

GITHUB’A DAVA AÇTI

Musk 17 Mart’ta kaynak kodlarının bazı bölümlerini kamuya açık hale getirmek istediğini söylemişti. ABD medyası Musk’ın kodların yayınlandığı GitHub isimli platforma dava açarak içerikleri kimin paylaştığının açıklanmasını istedi.

GitHub’daki paylaşımı ise “İfadeÖzgürlüğüMeraklısı” lakaplı bir kullanıcının yaptığı belirtildi. Twitter’ın kaynak kodlarının özlük haklarının Elon Musk’a ait olduğu belirtilirken sızıntıya sebep olan kişilerin bulunması için çalışmaların devam ettiği de kayıtlara geçti.