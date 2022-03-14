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Elon Musk, Putin’e Meydan Okudu: Teke Tek Kapışalım

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e adeta meydan okudu. Musk, Twitter'dan yaptığı son paylaşımda, Putin'i 'teke tek düelloya' çağırdı.
Elon Musk, Putin’e Meydan Okudu: Teke Tek Kapışalım

Tesla ve SpaceX CEO’su dünyanın en zenginlerinden Elon Musk, bugün attığı bir tweet ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e meydan okudu.

Musk, Putin’in adını Rusça yazarak, “Vladimir Putin’i teke tek mücadeleye davet ediyorum'” dedi, ‘Bahisler Ukrayna’ya’ diye ekledi.

Musk paylaşımında Putin’in adını Rusça, Ukrayna’yı ise Ukraynaca yazdı.

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın paylaşımına 1 saat içinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Twitter’da ses getiren bu hamlesinin ardından, Kremlin’in hesabını etiketleyerek, “Kabul ediyor musun?” diye sordu.

Bir başka tweet’te ise Netflix’in en çok izlenen yapımlarından Narcos’tan bir görüntü paylaşan Musk, ‘Netflix, siyah Ukraynalı bir adamın transseksüel bir Rus askerine aşık oluşu hakkında bir film yapmak için savaşın bitmesini bekliyor. ‘ ifadelerinde bulundu.

Elon Musk, geçen hafta Ukrayna´nın internet altyapısının kesintiye uğramaması için Starlink uydu terminalleri göndermişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de geçtiğimiz haftalarda Musk ile görüştüğünü açıklamış, “Ukrayna’yı sözleri ve eylemleriyle desteklediği için ona minnettarım. Gelecek hafta, yok edilen şehirler için başka bir Starlink sistemi grubu alacağız” demişti.

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