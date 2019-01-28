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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Emenike'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor: 2014 ve 2016 güzelinden sonra şimdi de 2019 güzeliyle evleniyor

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2014 Nijerya güzelini bırakıp 2016 güzeliyle evlenen Emenike 2017 Nijerya güzeliyle aşk yaşadıktan sonra 2019 güzeliyle dünya evine girmeye karar verdi.
Emenike'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor: 2014 ve 2016 güzelinden sonra şimdi de 2019 güzeliyle evleniyor

2013 Nijerya güzelinden ayrıldıktan sonra geçtiğimiz mayıs ayında 2014 güzeliyle evlenen futbolcu Emmanuel Emenike, 2018 güzeliyle aşk yaşamaya başladı.

 

Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen Emmanuel Emenike, evlilik yolunda ilerlediği 2013 Nijerya güzeli sevgilisi Ezinne Akudo Anyaoha ile ayrıldıktan sonra mayıs ayında 2014 Nijerya güzeli Iheoma Nnadi ile evlenmişti. Futbolcunun şimdi de 2018 Nijerya güzeliyle aşk yaşadığı iddia edildi.

GÜZELLERDEN VAZGEÇEMİYOR

Emmanuel Emenike, evlilik yolunda ilerlediği 2013 Nijerya güzeli sevgilisi Ezinne Akudo Anyaoha ile ayrıldıktan sonra mutluluğu yine tescilli bir güzelde buldu. Kariyerine Yunanistan’ın Olympiakos takımında devam eden Emenike, bu ayrılığın ardından tanıştığı 2014 Nijerya güzeli Iheoma Nnadi ile evlendi. Futbolcunun bu evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamadığı ve 2019 güzeli ile evlilik kararı aldığı öğrenildi.

Emenike’nin ilişki yaşadığı kadınların hep ülke güzelleri olması dikkatlerden kaçmadı. Futbolcunun aşk hayatını duyanlar “Güzellerden vazgeçemiyor” yorumunu yaptı.

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