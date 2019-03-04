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En çok yağış Dipkarpaz’da kaydedildi

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Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metre kareye 19 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini açıkladı.
En çok yağış Dipkarpaz’da kaydedildi

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metre kareye 19 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, metrekareye Dipkarpaz’a 19 kg; Salamis ve Serdarlı’ya 14 kg; Pile’ye 11 kg; Yenierenköy’e 10 kg; Sipahi, Değirmenlik, Geçitkale ve Alevkaya’ya 9 kg; Dörtyol ve Ercan’a 8 kg; YDÜ ve Esentepe’ye 7 kg; Mallıdağ, Zaferburnu, Gazimağusa, Devlet Üretme Çiftliği ve Vadili’ye 6 kg yağış düştü.

Yağış alan diğer yerlerde ise metrekareye 10 kg’ın altında yağış ölçüldü.

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