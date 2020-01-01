En Fazla yağış nerede oldu?

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 9 kg ile Akdeniz’de kaydedildi.

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 9 kg ile Akdeniz’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Akdeniz 9,0 kg/m², Esentepe, Kalkanlı 7,0 kg/m², Alsancak 6,0 kg/m², Zaferburnu, Çamlıbel, Selvilitepe 5,0 kg/m², Girne 4,0 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedildi.