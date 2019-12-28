Enes Ünal ile Lisa Smellers evlendi

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid forması giyen 22 yaşındaki Enes Ünal 2 yıldır birlikte olduğu Lisa Smellers ile evlendiğini kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sade bir törenle evlenen Enes Ünal ve Lisa Smellers çiftinin düğün fotoğrafları futbolseverler tarafından büyük beğeni topladı.

22 yaşındaki futbolcu, Belçika'nın Genk takımında oynarken Lisa Smellers ile tanışmıştı. Futbolcu çift, yıllar süren düzenli ilişkilerini evliliğe taşıyarak dünya evine girdiler. Eşi gibi futbolcu olan Lisa Smellers, Instagram'da 13 binden fazla takipçiye sahip.

ENES ÜNAL KİMDİR?



Bursaspor altyapısında yetişen Enes 25 Ağustos 2013 tarihinde oynanan Bursaspor - Galatasaray maçında Süper Lig kariyerinin ilk golüne imza atarak, Türk futbol tarihinde Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu unvanını kazandı. 26 Haziran 2015 tarihinde Manchester City'e transfer oldu. City, 31 Temmuz 2015 tarihinde Enes Ünal'ı 2 yıllığına Genk'e kiraladığını açıkladı. Genç oyuncu 2016'da Hollanda'nın NAC Breda takımına kiralandı. 23 Temmuz 2016'da ise FC Twente'ye kiralandı. Buradaki performansı sonrası 31 Mayıs 2017 tarihinde 14 milyon Euro karşılığında İspanyol takımı Villarreal'e transfer oldu. Önce Levante'ye kiralanan Milli oyuncu son olarak Real Valladolid formasını sırtıra geçirdi.