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Enver Bahçeciler serbest bırakıldı...

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2016'da Lefkoşa'da iş yerleri kundaklanan olayla ilişkilendirilen Enver Bahçeciler, kaçak yaşadığı Türkiye'den döndü, mahkemece suçlu bulunup cezaevine gönderildi
Enver Bahçeciler serbest bırakıldı...

Enver Bahçeciler'in alt mahkemede aleyhine getirilen davalar bugün takipsizlik dosyalanarak geri çekildi. Davaların geri çekilmesinin ardından Enver Bahçeciler serbest bırakıldı.

Sanık Bahçeçiler hakkındaki Opel Plaza, Özmerhan Ltd.’in kundaklanmasıyla ilgili alt mahkemede görülen davalar yine davanın 1 numaralı tanığının hazır edilemeyeceği gerekçesi ile takipsizlik dosyalanarak geri çekildi. Yaklaşık 3 yıldır hükümsüz tutuklu bulunan Bahçeciler serbest kaldı.

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