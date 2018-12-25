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Erdoğan, Guardian’ın ‘otokratlar listesi’nde

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Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Guardian, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘otokratlar listesi’ne aldı
Erdoğan, Guardian’ın ‘otokratlar listesi’nde

Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Guardian, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘otokratlar listesi’ne aldı

Gazetenin hazırladığı ‘2018: Otokratlar yılı' başlıklı yazıda, “Eylemleriyle milyonların yaşamını sık sık tehlikeye atan bir avuç güçlü adamın hakim olduğu bir yıldı” dendi.

‘Kişisel çıkarları için evrensel değerleri hiçe saydılar’

ABD Başkanı Donald Trump’a geniş yer ayrılan haberde ‘aynı kafada’ diye nitelenen liderlerin kişisel çıkarları için evrensel demokrasi, hukuk, çevre ve insan haklarını hiçe saydığı görüşüne yer verildi: “Bu güçlü adamların keyfi davranışları tuhaf ve ürkütücü paradokslar yarattı.”

Erdoğan ‘diğer diktatörler ve demagoglar’ arasında

Trump’ın dışında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e de ayrı başlık açılırken, diğer ‘otokrat’ liderlere de topluca yer verildi.

Erdoğan’ın olduğu listenin başlığı ise ‘Diğer diktatörler ve demagoglar.’ Guardian, Erdoğan hakkında şu ifadeleri kullanıyor: “‘Dünya için bir örnek’ adını verdiği şeyi hayata geçirerek, başkanlık için kendisine zorla bir yol açtı ve haddinden fazla güç ele geçirdi.”

Listede bulunan diğer isimlerse şöyle: Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Myanmar’ın cuntacı generali Min Aung Hlaing, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman.

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