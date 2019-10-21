Erdoğan: Sigara haramdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açık alanda sigara yasaklarına yönelik uygulanacak adımları açıkladı. "İnanın sigara haramdır" diyen Erdoğan, sigara paketlerinin tek tip olacağını ve 'duman odası' uygulamasının getirileceğini bildirdi. "Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Açık alan yerine açık sınırlandırılmış alan tarifi üzerinde duruyoruz" dedi.

Barış Pınarı Harekâtı'nın 120 saatlik sürenin sonunda kaldığı yerden devam edeceğini bildiren Erdoğan, "Terör örgütü ile anlaşmadık, ABD ile anlaştık" sözlerini kaydetti.

İstanbul'da Rize Günleri etkinliğinde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Rize'ye teşekkür ediyorum"

Rizeyi ve Rizeli hemşehrilerimi gönülden selamlıyorum. Rize'de unlarca projenin açılışını henüz gerçekleştirdik. Bu vesileyle açılışını yaptığımız eserlerin tekrar Rizemize hayırlı olmasını diliyorum. 31 mart seçimlerinde çok güçlü destek veren, dayanışmaları ve çalışmaları için tüm Rizeli kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kardeşlerim 11. Rize günleri vesilesiyle bu güzel İstanbul akşamında bizleri bir araya getiren Rize Dernekler Federasyonu RİDEF'e de ayrıca teşekkür ediyorum.

"Yaradılanı yaradandan ötürü sevdik"

Mukaddes vatan toprağının her bir karışının gönlümüzün baş köşesinde yeri vardır. 40 yıllık siayset hayatımızda asla bölgecilik, şehircilik yapmadık. 780 bin km karenin tamamına aynı nazarla baktık. Türkiye'nin renklerini aynı samimiyetle kucakladık. 82 milyonun her bir ferdine aynıs evda ile yaklaştık. Çünkü yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Duasıyla desteğiyle baba ocağım Rize hep bizimle oldu. İBB Başkanı olduğumuzda yanımızda sizler vardınız. 2001 yılında AK Parti'yi kurarken, iktidara yürürken Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğini daima yanımızda hissettik. Nice badireleri yine birlikte aştık.

"Ülkemizi hedefleriyle muhakkak buluşturacağız"

Bu gün de aynı destek ve dualarınızı talep ediyor inşallah bizler de bu can bu tende olduğu sürece Rize'yi sevmeyi, hemşehrilerimizle iftihar etmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi hedef ve hayalleriyle muhakkak buluşturacağız. Bu necip milleti tarih sahnesinde asla hayal kırılığına uğratmayacağız.

Bu gün de aynı destek ve dualarınızı talep ediyor inşallah bizler de bu can bu tende olduğu sürece Rize'yi sevmeyi, hemşehrilerimizle iftihar etmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi hedef ve hayalleriyle muhakkak buluşturacağız. Bu necip milleti tarih sahnesinde asla hayal kırılığına uğratmayacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, hep birlikte kardeş olacağız ve Türkiye olacağız.

Sigara mesajı

Rize günlerinin temesı "Bırakalım sigarayı içelim Riza çayı". Hem kasaya, hem keseye hem vücuda, yazıktır günahtır. "İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi" Yok elektronik sigara, sigaranın elektroniği mi oluır. Bizden müsaade istiyorlar vermedim vermem. Marka olarak söyleyeyim. Sigaranın Philipsi var. Yatırım yapacağız dedi. Bu yatırım değil. Şimdi kaçak olarak sokuyorlar. Bunları asla sokmayacağız. Bunlar benim vatndaşımı zehirleyerek zengin oluyorlar. N'olur içmeyin şu sigarayı. İlla bir şey içecekseniz buyurun size çay.

Şimdi tek paket uygulamasına geçiyoruz. Üzerinde bu paketlerin özendirici hiçbir unsurun olmasına izin vermeyeceğiz. Açık alan yerine açık sınırlandırılmış alan tarifi üzerinde duruyoruz. Duman odalarını devreye alacağız.

Sigarayla gerçek anlamda mücadeleyi biz başlattık. Artık herkes sigaraya özenilmesi gereken alışkanlık olarak değil, çok ciddi sağlık problemlerine neden olarak bakıyor. Eğitim, sağlık ve spor tesislerinde sigara satışını men ettik. Şimdi tek tip paket uygulamasına geçiyoruz. Devlet olarak tek bir insanımızın dahi sigara illetinin pençesine düşmesine izin vermeyiz. Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur. Günde 20 bin kişi sigaraya bağlı hastalıkların yüzünden hayatını kaybediyor. Toplumun tüm kesimlerini bize yardımcı olamaya çağırıyorum. Gelin insanımızı tütün illetinden beraberce kurtaralım.

Çay üretiminde ilk sıralarda olan Türkiye'nin artık bu ürünü markalaştıran ülkeler arasında olması gerekiyor. Türkiye son 17 yılda markalaşma alanında ciddi bir mesafe almıştır. Çayımız sadece Rize'yi değil, Türkiye'yi temsil edecek küresel markaya dönüşmelidir.

Türkiye artık 17 yıl öncesinin Türkiye'si değildir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin bu tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduk. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz.

Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini alma ihtiyacı hissetmiyoruz. Toplam 111 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Sadece 9 gün içinde 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı temizledik. Attığımız adımların hepsi topraklarımızı korumaya yöneliktir. Teröre karşı mücadelenin adıdır. ABD ile vardığımız mutabakat sahadaki barışımızın masaya yansımasıdır. Dikkat edin terör örgütü ile anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Son teröristi de bölgeden temizleyene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır.

Mutabakata uyulmazsa 120 saat bittiği anda biz Barış Pınarı Harekatı'nı aynen bırakıldığı yerden devam ettiririz.

Salı günü Soçi'deyiz, sayın Putin'le bunları tekrar konuşacağız.