Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis için "Önce haddini bileceksin" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa ve Ege ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan’la yaşanan gerilime de değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa ve Ege ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan’la yaşanan gerilime de değindi.

Quote Message: Şimdi ben açıklama yapıyorum [Yunanistan Başbakanı Kiryakos] Miçotakis’le görüşebiliriz diyorum. Bir de baktım şimdi Miçotakis meydan okuyor. E şimdi sen bu meydanı okuduktan sonra biz seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin ya. Eğer gerçeken bir barış arayışı varsa sende, bana meydan okuma, haddini bil. Eğer haddini bilmezsen o zaman demek ki masayı sen tekmeledin. Biz masadan kaçmadık. Bu şekilde gitmesi halinde de biz seninle masaya oturamayız. Neyinize güveniyorsunuz? Bir yerlerden gelecek desteğe güveniyorsanız yanılıyorsunuz.” Şimdi ben açıklama yapıyorum [Yunanistan Başbakanı Kiryakos] Miçotakis’le görüşebiliriz diyorum. Bir de baktım şimdi Miçotakis meydan okuyor. E şimdi sen bu meydanı okuduktan sonra biz seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin ya. Eğer gerçeken bir barış arayışı varsa sende, bana meydan okuma, haddini bil. Eğer haddini bilmezsen o zaman demek ki masayı sen tekmeledin. Biz masadan kaçmadık. Bu şekilde gitmesi halinde de biz seninle masaya oturamayız. Neyinize güveniyorsunuz? Bir yerlerden gelecek desteğe güveniyorsanız yanılıyorsunuz.”

Erdoğan, “Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs’ta çözüm yolu kalmamıştır. Artık federasyon diye bir şey yok, geçin artık o işi. Masaya ancak bu şartlarla oturulabilir, aksi takdirde herkes kendi işine bakacaktır.” dedi.

Miçotakis ne demişti?

Miçotakis, hafta başında Kıbrıs’a giderek Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmüş; “Temel dış politika önceliğimiz Türk işgalini sona erdirmek. Tek gerçekçi çözüm siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federasyondur. Anlamlı görüşmelere geri dönüş sadece var olan bu çerçeve içerisinde olabilir” demişti.

Türkiye ile Yunanistan arasında ilk turu 2002'de yapılan ve 2016'da kesilen istikşafi görüşmeler, 2020 yazında yaşanan gerilim sonrası Almanya’nın arabuluculu olmasıyla, beş yıl sonra İstanbul'da yeniden başladı. 25 Ocak’ta yapılan toplantıda iki ülke, görüşmelerin bir sonraki turunun Atina’da yapılması kararı aldı. Yunan basını, görüşmelerin Mart ayında yapılacağını yazdı ancak henüz resmen bir tarih açıklanmadı.