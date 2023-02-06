Erhan Arıklı: “Deprem felaketi bizleri derinden üzmüştür”

Bayındırlık ve Ulaştırma Balkanı Erhan Arıklı, “Anavatanımız Türkiye'de meydana gelen ve ülkemizde de hissedilen deprem felaketi bizleri derinden üzmüştür” dedi.

Arıklı mesajında, bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ederek, şunları kaydetti:

“Ülkemizden de okul sporları kapsamında Kahramanmaraş’ta bulunan öğrencilerimizden iyi haberler almış bulunmaktayız. Aynı iyi haberi Adıyaman’daki kafilemizden de bekliyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak her zaman olduğu gibi bu zor zamanda da Anavatan Türkiye’nin yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız.

Depremde hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, taziyelerimi sunar, yaralılara acil şifalar, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun KKTC, geçmiş olsun Türkiyem…”