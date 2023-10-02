Erhan Arıklı: Yeni yolda KKTC'nin tanınması önceliklerimiz arasında

Meclis’te Onuncu Dönem, Üçüncü Yasama Yılı’nın ilk birleşimi bugün gerçekleştiriliyor.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis açılışında vekillere seslendi.

Arıklı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

-Dünya yeni bir oluşum içerisine giriyor. Bu kapsamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da dünya ülkelerine KKTC'nin tanınması için çağrılar yapıyor. Biz de bu çağrıların ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanındayız.

-Rusya yeni çalışmalar içerisinde. Konsolosluk açmak istiyorlar, bizden KKTC diye bahsediyorlar. Bunlar çok önemli gelişmeler.

-Yeni yolda KKTC'nin tanınması ve varlığının korunması hükümetimizin ve bizim önceliklerimiz arasında. Bu politikanın yanındayız, arkasındayız.

-Yeni yasama yılı ülkemize halkımıza hayırlı olsun.