  • BIST 10968.07
  • Altın 4397.838
  • Dolar 40.7453
  • Euro 47.7258
  • Lefkoşa 42 °C
  • Mağusa 43 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 41 °C
  • İskele 43 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Erhürman: Hiç kimse bu halkı yok sayamayacak, görmezden gelemeyecek

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Tufan Erhürman, Doğanköy’de bölge halkıyla bir araya geldi.
Erhürman: Hiç kimse bu halkı yok sayamayacak, görmezden gelemeyecek

CTP’den yapılan açıklamaya göre Tufan Erhürman, “Bu ülkeye sevgi bağıyla bağlı olan, geleceğini burada kuran, çocuklarına insan onuruna yaraşır bir ülke bırakmakla yükümlü olduğunu düşünen herkesle birlikte yürüyeceğiz. Söz veriyorum: Hiç kimse bu halkın onurunu ve gururunu kıramayacak, hiç kimse bu halkı yok sayamayacak, görmezden gelemeyecek” dedi.

Erhürman’a, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, bazı milletvekilleri ve MYK üyeleri de eşlik etti.

-“Cumhurbaşkanlığı dışarıya açılan tek pencere”

Erhürman, “Ülke olarak hiç bu kadar sıkıntılı bir dönem yaşamadık” iddiasında bulunarak,  hükümeti eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı makamının, uluslararası arenada “toplum liderliği" olarak tanınan makam olduğunu söyleyen Erhürman, “Dışarıya açılan tek penceredir. AB, BM ve Türkiye Cumhuriyeti ile görüşerek temsil edecek olan makam da bu makamdır” diye konuştu.

Daha önceki Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde müzakere süreçlerinin devam ettiğini anımsatan Erhürman, bir tek bu dönemde müzakere yapılmadığını söyledi. Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığının müzakerecilik görevi beş yıldır ortada yok. Geçmişteki dönemlerde geçiş noktaları açıldı, bir dönem Yeşil Hat Tüzüğü geçti, bir dönem İslam İşbirliği Teşkilatı’na üyelik gerçekleşti. Ancak bu dönemde tek bir geçiş noktası açılmadığı gibi, Metehan bir eziyete dönüştü. Ona dahi bir çözüm üretilmedi” dedi.

-“Kimsenin bizi yok saymasına izin vermeyeceğiz”

“Karma evliliklerden doğan çocuklar” konusunda insan hakkı ihlalinin olduğuna işaret eden Erhürman, bu konuda da hiçbir şey söylenmediğini iddia etti.

“Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi vardır. Bu irade Annan Planı’nda da Talat-Hristofias görüşmelerinde de Crans Montana’da da gösterildi. Ancak ‘iki devletlilik’ dünyaya, çözümsüzlüğün çözüm olduğu şeklinde duyuruldu” diyen Erhürman, yürütülen politika sonucunda Rum Lider Hristodulidis’in “çözüm isteyen taraf" olarak görüldüğünü öne sürdü.

Tufan Erhürman, “Çözüm; iki eşit kurucu devleti olan, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümdür. Bu, BM kararlarında da yazar. Şu anda Hristodulidis tüm ada adına egemenlik kullanıyor, Kıbrıslı Türkler yokmuş gibi davranıyor. Hiç kimse böyle davranamaz. Egemenliğin bir parçası bizimdir ve biz onu söke söke almanın peşindeyiz. Kimsenin bizi yok saymasına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Geleceğini bu ülkede kuran herkesle birlikte yürüyeceğiz”

Erhürman, “Beş senedir yaratılan boşluk, hepimizin hayatından çok şey aldı götürdü. Sadece bulunduğumuz noktada kalmadık, geriye de gittik” iddiasında bulundu.

"Geleceğini bu ülkede kuran herkesle birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullanan Erhürman, beş senedir Kıbrıs Türk halkının dünyadan koparıldığını iddia etti.

"Dünyaya anlatacağımız çok şey var. Halkın sorunlarını dünyaya anlatma zorunluluğumuz var. Biz artık geleceğini bu ülkede kurmak isteyen herkesle geleceğimizi kurmak zorundayız” diyen Tufan Erhürman, “Bu ülkeye sevgi bağıyla bağlı olan, geleceğini burada kuran, çocuklarına insan onuruna yaraşır bir ülke bırakmakla yükümlü olduğunu düşünen herkesle birlikte yürüyeceğiz. Söz veriyorum: Hiç kimse bu halkın onurunu ve gururunu kıramayacak, hiç kimse bu halkı yok sayamayacak, görmezden gelemeyecek” ifadelerini kullandı.

-Talat: “Sesimizi, sözümüzü hep birlikte yükselteceğiz”

Doğanköy’deki halk buluşmasında söz alan CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, “Önümüzdeki seçim, birlikte yola çıktığımız, halkla kol kola yürüyeceğimiz bir seçim olacak” dedi.

“Sesimizi, sözümüzü hep birlikte yükselteceğiz” diye konuşan Talat, Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine işaret etti.

Ongun Talat, “Bu seçim, son beş yıldır dünya sahnesinden çekilmiş, devre dışı kalmış bir halkın, yeniden toplum liderliğine taşınacağı bir seçim olacak. Hak savunucusu bir lidere ihtiyacımız var. O lider de Tufan Erhürman’dır. Toplumun her kesimini birlikte kucaklayacağız. Nereden gelmiş olursak olalım, bu topraklarda geleceği kurmakla ilgili irade sahibi bir halkız. Halk olarak da önümüzdeki dönemde gücümüzü göstereceğiz” diye konuştu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İskele’de ve Ercan Havalimanı’nda Sahtecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:30
  • Gazimağusa’da Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü: Bir Kişinin Elmacık Kemiği Kırıldı13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:29
  • Yenierenköy’de Evinde Ölü Bulunan Şahsın Kesin Ölüm Sebebi Araştırılıyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:29
  • PGM, kayıp Kıbrıslı Rumlar konusunda bilgisi olan kişilerin polise ulaşmaları çağrısında bulundu13 Ağustos 2025 Çarşamba 13:04
  • Arıklı: Kameralara karşı çıkanlar trafik canavarlarını cesaretlendiriyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 12:21
  • Gürsel Uzun: Kurum 2022'den sonra Başbakan Üstel'in desteğiyle kendi ayakları üzerinde durmaya başladı13 Ağustos 2025 Çarşamba 12:03
  • İçişleri Bakanı Oğuz: Kooperatiflerde maaş ödeme sorunu bugün çözülse bile yeniden ortaya çıkacak13 Ağustos 2025 Çarşamba 11:19
  • Kooperatif'de 5 kişi polise çağrıldı!13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:29
  • Kooperatif İştiraklerinde 44 kişi işten durdurulacak!13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:27
  • Koop-Sen greve devam ediyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti