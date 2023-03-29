Erhürman: Kargaşanın içerisinde ortaya çıkmış bir yasa

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, maaş kesintileriyle ilgili bilinen yasayla ilgili konuştu ve “Kargaşanın içerisinde ortaya çıkmış bir yasa” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk Web TV’de Alihan Pehlivan’ın sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, yapılanlarla ek kaynak yaratılmadığını, olan kaynağın da tehlikeye atıldığını vurguladı. Sadece okulların geliştirilmesi ve yeni okul yapılması için 2 milyar TL’ye ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Erhürman, haziran ayında bir milletvekili için yapılacak ara seçim yerine erken genel seçim çağrısı da yaptı.

ERHÜRMAN: ANLATACAK BİR ŞEYLERİ YOK, BİLMİYORLAR

Dünyadaki tüm ciddi hükümetlerin, bankalarla ilgili konuşacağında “32 kez yutkunduğunu” vurgulayan Erhürman, bankalar konusundaki endişenin, çok ciddi finansal sıkıntılar yaratabileceğini kaydetti. Bankalar konusundaki düzenlemenin 50 milyon TL kazandıracağına dikkat çeken Erhürman, “Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değdi mi?” diye sordu. Bütün dünyada ciddiyetin en çok bu konuda sergilendiğinin altını çizen Erhürman, “hükümet” denilen yapının söz konusu durumla ilgili anlatacak bir şeyinin olmadığını, çünkü hükümet denilen yapının da bilmediğini söyledi. Maaş kesintisi olarak bilinen yasayı, “Kargaşanın içerisinde ortaya çıkmış bir yasa” olarak niteleyen Erhürman, “O gün çıkan yasa gücünde kararnameyle bugün çıkan yasa arasında dağlar kadar fark var” dedi. Öngörülen kaynağın yarısının, Merkez Bankası’ndan gelen kar payından oluştuğunu belirten Erhürman, geriye kalan 500 milyon TL’nin de toplanıp toplanamayacağının bilinmediğini kaydetti.

“EK KAYNAK YARATILMADI, OLAN KAYNAK DA TEHLİKEYE ATILDI”

Tufan Erhürman, yapılanlarla ek kaynak yaratılmadığını, olan kaynağın da tehlikeye atıldığını vurguladı. Sadece okulların geliştirilmesi ve yeni okul yapılması için 2 milyar TL’ye ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Erhürman, “hükümetin” dayanışma motivasyonunu kıran bir yaklaşımla ortaya çıktığını kaydetti. Hat safhada olan dayanışma duygusunu öldürüldüğünün altını çizen Erhürman, birçok işverenin de zor durumda kalabileceğini ifade etti. Söz konusu yasayla sadece kayıt altında olanlara “dokunulduğunu” dile getiren Erhürman, kayıt dışındakilerin, kayıt dışında kalmaya devam ettiğini anımsattı. Erhürman, yıllardır 5 yıllık kalkınma planına ihtiyaç duyulduğunu söylediklerinin vurguladı ve “hükümet” denilen yapıya güven duyulmadığını belirtti. Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıyı bu ülkede yaratmanın mümkün olduğunu belirten Erhürman, “Bu ülkede kaynak vardır” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMDA CİDDİ TEPKİ YARATIR”

Emeklilik yaşının 65’e çekilmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, “Herhangi bir ülkede emeklilik yaşına dokunduğun anda, toplumda ciddi tepki yaratır. Birçok kamu görevlisini ve özelde çalışanı ‘serseme’ çevirecek bir durum. Bu konu, gerekli kesimlerle istişare etmeden Meclis’e nasıl getiril?” diye sordu. Bu kadar krizin ortasında, böyle bir yapıyla karşı karşıya kalındığını vurgulayan Erhürman, “Haziran ayında anayasaya göre bir milletvekili için seçim yapılma zorunluluğu var. Gelin haziran ayından önce erken seçim tarihi ilan edin. Ara seçimin yapılmamasının tek yolu var, bir yıl içerisinde erken seçim. Mümkün olan en yakın tarihte” dedi ve ülkenin yönetilmediğini vurguladı. Toplumun desteği arkasında olmayan bir yapıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizen Erhürman, bir senedir bu ülkenin sözde yönetildiğini belirtti.