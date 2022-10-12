Erhürman madde madde sordu.. Doğru dürüst yapılan bir iş var mı?!

1. 4.5-5G ihalesinde Rekabet Kurulu durdurma kararı verdi.
2. KIB-TEK akaryakıt alımı ihalesinde Rekabet Kurulu durdurma kararı verdi.
3. Güngör düzenli katı atık tesisi ihalesi iptal edildi.
4. Okullarda temizlik ihalesinde sözleşme Rekabet Kurulu'na itiraz yapılamadan imzalandı, ardından Rekabet Kurulu itirazlar üzerine iptal kararı verdi ama sözleşme uygulanmaya devam ediliyor.
5. Meşhur "milli hava yolu" iddialı açıklamalara karşın, nedeni kamuoyuyla paylaşılmadan rafa kalktı.
6. Yeni Girne Hastanesi ihalesinde belirsizlik devam ediyor.
An itibarıyla durum bu! Doğru dürüst yapılan bir iş var mı?!
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