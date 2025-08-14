Erhürman’a Doğanköy’de yoğun ilgi: “Hiç kimse bu halkı yok sayamayacak, görmezden gelemeyecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Doğanköy’de gerçekleştirilen etkinlikte bölge halkıyla bir araya geldi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen halk buluşmasında konuşan Tufan Erhürman, “Bu ülkeye sevgi bağıyla bağlı olan, geleceğini burada kuran, çocuklarına insan onuruna yaraşır bir ülke bırakmakla yükümlü olduğunu düşünen herkesle birlikte yürüyeceğiz. Söz veriyorum: Hiç kimse bu halkın onurunu ve gururunu kıramayacak, hiç kimse bu halkı yok sayamayacak, görmezden gelemeyecek” dedi. Erhürman’a CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, bazı milletvekilleri ve MYK üyeleri de eşlik etti. Coşkulu kalabalıkla bir araya gelen Tufan Erhürman’a gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti.

Erhürman: Cumhurbaşkanlığı dışarıya açılan tek pencere

Etkinlikte söz alan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Ülke olarak hiç bu kadar sıkıntılı bir dönem yaşamadık” dedi. Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, sıkıntılara bu kadar umursamaz biçimde baktıkları bir dönemin daha önce yaşanmadığının altını çizen Erhürman, Ekim ayındaki sandığın, halk için çok şey ifade eden bir sandık olduğuna dikkat çekti. Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının, uluslararası arenada “toplum liderliği” olarak tanınan makam olduğunu anımsattı ve “Dışarıya açılan tek penceredir. AB, BM ve Türkiye Cumhuriyeti ile görüşerek temsil edecek olan makam da bu makamdır” diye konuştu. Daha önceki Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde müzakere süreçlerinin devam ettiğini anımsatan Erhürman, bir tek bu dönemde hiçbir şekilde müzakere yapılmadığını vurguladı. Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığının müzakerecilik görevi beş yıldır ortada yok” dedi. Geçmişteki dönemlerde geçiş noktalarının açıldığını, bir dönem Yeşil Hat Tüzüğü geçtiğini, bir dönem İslam İşbirliği Teşkilatı’na üyelik gerçekleştiğini belirten Erhürman, “Ancak bu dönemde tek bir geçiş noktası açılmadığı gibi, Metehan bir eziyete dönüştü. Ona dahi bir çözüm üretilmedi” dedi.

“Kimsenin bizi yok saymasına izin vermeyeceğiz”

“Karma evliliklerden doğan çocuklar” konusunda insan hakkı ihlalinin olduğuna işaret eden Erhürman, bu konuda bile hiçbir şey söylenmediğinin altını çizdi. “Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi vardır. Bu irade Annan Planı’nda da, Talat-Hristofias görüşmelerinde de, Crans Montana’da da gösterildi. Ancak “iki devletlilik” dünyaya, çözümsüzlüğün çözüm olduğu şeklinde duyuruldu” diyen Erhürman, yürütülen “politika” sonucunda Rum Lider Hristodulidis’in “çözüm isteyen tarafa” koyulduğunu kaydetti. Tufan Erhürman, “Çözüm; iki eşit kurucu devleti olan, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümdür. Bu, BM kararlarında da yazar. Şu anda Hristodulidis tüm ada adına egemenlik kullanıyor, Kıbrıslı Türkler yokmuş gibi davranıyor. Hiç kimse böyle davranamaz. Egemenliğin bir parçası bizimdir ve biz onu söke söke almanın peşindeyiz. Kimsenin bizi yok saymasına izin vermeyeceğiz” dedi.

“Geleceğini bu ülkede kuran herkesle birlikte yürüyeceğiz”

Erhürman, “Beş senedir yaratılan boşluk, hepimizin hayatından çok şey aldı götürdü. Sadece bulunduğumuz noktada kalmadık, geriye de gittik” dedi ve çocukların hayatından beş sene daha çaldırtmayacaklarının altını çizdi. Erhürman, “Geleceğini bu ülkede kuran herkesle birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı. Beş senedir Kıbrıs Türk halkının dünyadan koparıldığını vurgulayan Erhürman, “Dünyaya anlatacağımız çok şey var. Halkın sorunlarını dünyaya anlatma zorunluluğumuz var. Biz artık geleceğini bu ülkede kurmak isteyen herkesle geleceğimizi kurmak zorundayız” dedi. Tufan Erhürman, “Bu ülkeye sevgi bağıyla bağlı olan, geleceğini burada kuran, çocuklarına insan onuruna yaraşır bir ülke bırakmakla yükümlü olduğunu düşünen herkesle birlikte yürüyeceğiz. Söz veriyorum: Hiç kimse bu halkın onurunu ve gururunu kıramayacak, hiç kimse bu halkı yok sayamayacak, görmezden gelemeyecek” diye ekledi.

Talat: Sesimizi, sözümüzü hep birlikte yükselteceğiz

Doğanköy’deki halk buluşmasında söz alan CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, “Önümüzdeki seçim, birlikte yola çıktığımız, halkla kol kola yürüyeceğimiz bir seçim olacak” dedi. “Sesimizi, sözümüzü hep birlikte yükselteceğiz” diye konuşan Talat, Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine işaret etti. Ongun Talat, “Bu seçim, son beş yıldır dünya sahnesinden çekilmiş, devre dışı kalmış bir halkın, yeniden toplum liderliğine taşınacağı bir seçim olacak. Hak savunucusu bir lidere ihtiyacımız var. O lider de Tufan Erhürman’dır. Toplumun her kesimini birlikte kucaklayacağız. Nereden gelmiş olursak olalım, bu topraklarda geleceği kurmakla ilgili irade sahibi bir halkız. Halk olarak da önümüzdeki dönemde gücümüzü göstereceğiz” diye konuştu