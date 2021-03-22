Erhürman:Hükumetin krize odaklanması için daha ne olması lazım?!!

CTP Genel Başkanı Tufanb erhürman sosyal medya hesabından paylaştı:

Sağlık, ekonomi, işsizlik, eğitim... bütün bunların üstüne şimdi de döviz... Hükumetin derin bir krizin içinde olduğumuzu fark edebilmesi ve küçük hesaplardan vazgeçip krize odaklanması için daha ne olması lazım?!!