Erhürman:Hükumetin krize odaklanması için daha ne olması lazım?!! 

CTP Genel Başkanı Tufanb erhürman sosyal medya hesabından paylaştı:
Sağlık, ekonomi, işsizlik, eğitim... bütün bunların üstüne şimdi de döviz... Hükumetin derin bir krizin içinde olduğumuzu fark edebilmesi ve küçük hesaplardan vazgeçip krize odaklanması için daha ne olması lazım?!!
Sağlık, ekonomi, işsizlik, eğitim... bütün bunların üstüne şimdi de döviz... Hükumetin derin bir krizin içinde olduğumuzu fark edebilmesi ve küçük hesaplardan vazgeçip krize odaklanması için daha ne olması lazım?!!— Tufan Erhürman (@tufanerhurman) March 22, 2021
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.