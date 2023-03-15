Erling Haaland tek başına 5 attı, Manchester City ezdi geçti

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçında Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland resmen alev aldı… Son 16 Turu rövanşında Alman ekibi Leipzig’i konuk eden Manchester City’de Erling Haaland, 5 gol birden atarak tarihi bir rekora ortak oldu. Manchester City’nin 7-0 kazandığı maçta gecenin kahramanı Haaland oldu.

MESSİ VE LUIZ ADRIANO’YA ORTAK OLDU

İlk devrede hat-trick yapan Erling Haaland, 63 dakika kaldığı sahada Lionel Messi (Bayer Leverkusen maçı) ve Luiz Adriano’nun (BATE Borisov maçı) ardından Devler Ligi’nde bir maçta beş gol atan üçüncü oyuncu olmayı başardı.

30 GOLE EN HIZLI ULAŞAN İSİM

Devler Ligi’nde 30 gole ulaşan Norveçli futbolcu, bu başarıyı 22 yaşında ve 25 maçta elde ederek 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu. Kupa 1’de 30 gole en hızlı ulaşma rekorunu daha önce Hollandalı eski futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 34 maçla elinde bulunduruyordu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 30 gole en genç yaşta ulaşma rekoru ise Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’ye (23 yaş) aitti.

Bu sezon 5. kez hat-trick yapma başarısı gösteren 22 yaşındaki Norveçli süper golcü, 2016/17 sezonundan (Harry Kane) bu yana bir sezonda bu sayıya ulaşan ilk Premier Lig oyuncusu oldu.

PEP 63’TE KENARA ALDI

Leipzig karşısında perdeyi 22. dakikadan penaltı ile açan Haaland 24 ve 45+2’de birer gol daha atarak ilk yarıdaki 3-0’lık skoru belirleyen isim oldu. 49’da İlkay Gündoğan’ın golüyle farkı 4’ü çıkaran City’de 53 ve 57’de yine sahneye çıkan Haaland tek başına 5 gol atarak geceyi noktaladı.

Messi’ye ortak olan Haaland’ı 63’te oyundan çıkaran teknik direktör Pep Guardiola yıldız ismin rekoru kırarak zirveye yerleşmesini durdurdu.

PERDEYİ DE BRUYNE KAPATTI

Premier Lig’de “en hızlı 3 hat-trick” yapan oyuncu rekorunun sahibi Michael Owen bu dereceye 48 maçta ulaşırken, Haaland sadece 8 maçta rekorun yeni sahibi oldu.

Manchester City’nin tarihi galibiyetinde geceye noktayı koyan isim 90+2’de Kevin de Bruyne oldu. Attığı muhteşem şutla böylesi bir gecenin perdesini kapatan yıldız isim çeyrek final biletinin ucundan tuttu.

Leipzig’i 7-0 mağlup eden Manchester City, 8-1’lik tur sonucuyla Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi.