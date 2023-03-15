  • BIST 5.112,59
  • Altın 1170.025
  • Dolar 18.9742
  • Euro 20.1189
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Erling Haaland tek başına 5 attı, Manchester City ezdi geçti

» »
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Alman ekibi Leipzig'i 7-0'lık tarihi skorla mağlup ederek çeyrek finale yükselen Manchester City'de Erling Haaland geceye damga vurdu.
Erling Haaland tek başına 5 attı, Manchester City ezdi geçti

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçında Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland resmen alev aldı… Son 16 Turu rövanşında Alman ekibi Leipzig’i konuk eden Manchester City’de Erling Haaland, 5 gol birden atarak tarihi bir rekora ortak oldu. Manchester City’nin 7-0 kazandığı maçta gecenin kahramanı Haaland oldu.

MESSİ VE LUIZ ADRIANO’YA ORTAK OLDU

İlk devrede hat-trick yapan Erling Haaland, 63 dakika kaldığı sahada Lionel Messi (Bayer Leverkusen maçı) ve Luiz Adriano’nun (BATE Borisov maçı) ardından Devler Ligi’nde bir maçta beş gol atan üçüncü oyuncu olmayı başardı.

30 GOLE EN HIZLI ULAŞAN İSİM

Devler Ligi’nde 30 gole ulaşan Norveçli futbolcu, bu başarıyı 22 yaşında ve 25 maçta elde ederek 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu. Kupa 1’de 30 gole en hızlı ulaşma rekorunu daha önce Hollandalı eski futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 34 maçla elinde bulunduruyordu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 30 gole en genç yaşta ulaşma rekoru ise Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’ye (23 yaş) aitti.

Bu sezon 5. kez hat-trick yapma başarısı gösteren 22 yaşındaki Norveçli süper golcü, 2016/17 sezonundan (Harry Kane) bu yana bir sezonda bu sayıya ulaşan ilk Premier Lig oyuncusu oldu.

PEP 63’TE KENARA ALDI

Leipzig karşısında perdeyi 22. dakikadan penaltı ile açan Haaland 24 ve 45+2’de birer gol daha atarak ilk yarıdaki 3-0’lık skoru belirleyen isim oldu. 49’da İlkay Gündoğan’ın golüyle farkı 4’ü çıkaran City’de 53 ve 57’de yine sahneye çıkan Haaland tek başına 5 gol atarak geceyi noktaladı.

Messi’ye ortak olan Haaland’ı 63’te oyundan çıkaran teknik direktör Pep Guardiola yıldız ismin rekoru kırarak zirveye yerleşmesini durdurdu.

PERDEYİ DE BRUYNE KAPATTI

Premier Lig’de “en hızlı 3 hat-trick” yapan oyuncu rekorunun sahibi Michael Owen bu dereceye 48 maçta ulaşırken, Haaland sadece 8 maçta rekorun yeni sahibi oldu.

Manchester City’nin tarihi galibiyetinde geceye noktayı koyan isim 90+2’de Kevin de Bruyne oldu. Attığı muhteşem şutla böylesi bir gecenin perdesini kapatan yıldız isim çeyrek final biletinin ucundan tuttu.

Leipzig’i 7-0 mağlup eden Manchester City, 8-1’lik tur sonucuyla Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray, Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu kırdı12 Mart 2023 Pazar 13:10
  • Galatasaraylılar 'Melekler Takımı’nı unutmadı...11 Mart 2023 Cumartesi 18:35
  • Kayserispor’dan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye yanıt: Sığ, seviyesiz, düzeysiz, kabadayı10 Mart 2023 Cuma 21:24
  • Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Sevilla karşısında avantaj arıyor09 Mart 2023 Perşembe 18:09
  • Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih Paris Saint Germain’e geçit vermedi09 Mart 2023 Perşembe 10:27
  • UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor08 Mart 2023 Çarşamba 10:59
  • Sertoğlu: “Futbolun ayrışmaya değil birleşmeye ihtiyacı var”06 Mart 2023 Pazartesi 23:57
  • TFF’den flaş karar: Siyasi söylemlerin yeri…06 Mart 2023 Pazartesi 20:55
  • Hırvatistan’ın Türkiye maçı kadrosu açıklandı06 Mart 2023 Pazartesi 18:23
  • Bursaspor – Amedspor maçına olaylar damga vurdu! Siyasilerden tepki geldi…05 Mart 2023 Pazar 17:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti