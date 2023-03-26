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Ermenistan Türkiye maçında büyük saygısızlık!

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Türk Milli Takımının deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldiği maç öncesi Republican Stadyumu’nda İstiklal Marşı ıslıklandı.
Ermenistan Türkiye maçında büyük saygısızlık!

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında Türk Milli Takımı deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi.

Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda düzenlenen seremonide Ermeni seyirciler tarafından büyük bir saygısızlık yapıldı.

Karşılaşma öncesi milli oyuncuların İstiklal Marşı okuduğu sırada tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Milli marşın ıslıklarla sabote edildiği sırada TRT spikeri de tepki gösterdi.

HAVALİMANINDA UZUN SÜRE BEKLETTİLER

Ay-yıldızlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktığında da tribünden ıslık sesleri aralıksız devam etti. Ermenistan maçı öncesinde stadyumda Türklere hakaret eden Rock grubu ‘System Of a Down' şarkıları çalındı.


Ermenistan’a girerken havalimanında uzun süre bekletilen oyunculara ve teknik heyete basın toplantısında da siyasi sorular yöneltilmişti.

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