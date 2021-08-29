  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,27
  • Dolar 8,3450
  • Euro 9,8150
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKADelta virüsü Belirtileri Nelerdir, Kaç Günde Bulaşır ve Nasıl Anlaşılır?

Eroğlu YDÜ Hastanesi'nden taburcu edildi

» »
Eroğlu YDÜ Hastanesi'nden taburcu edildi
Eroğlu YDÜ Hastanesi'nden taburcu edildi

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yürütülen 6 günlük tedavinin ardından bugün taburcu edildi.

23 Ağustos’ta baş dönmesi, konuşma bozukluğu ve bilinç bulanıklığı şikayetleri ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tevdi altına alınan KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, nöroloji, kardiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca yürütülen 6 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Baş dönmesi, konuşma bozukluğu ve bilinç bulanıklığı şikayeti ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, yürütülen 6 günlük tedavinin ardından bugün taburcu edildi.

Tedavisinin ilk üç günü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde yürütülen Dr. Derviş Eroğlu, perşembe günü yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alınmıştı.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen: “Yürüttüğümüz tedavinin ardından bütün fonksiyonları normale dönen Sayın Cumhurbaşkanımızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun, 23 Ağustos Pazartesi günü, saat 12.00’de baş dönmesi, konuşma bozukluğu ve bilinç bulanıklığı şikayeti ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne geldiğini hatırlatan Başhekim Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Yapılan ilk tetkiklerde beyin zarını etkileyen bir viral enfesiyondan şüphe ederek tedavi sürecine de bu doğrultuda devam ettik” ifadesini kullandı.

Dr. Eroğlu’nun tedavisinin nöroloji, kardiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir heyet tarafından planlanarak uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Yenen, “Tedaviye başlamamızın 17’inci saatinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Dr. Derviş Eroğlu’nun bütün bilişsel fonksiyonları normale döndü. Tedavi süreci boyunca Dr. Eroğlu’nun bilinci açıktı ve hiç bir tıbbi destek cihazına bağlanmasına gerek görülmedi” açıklamasını yaptı.

Dr. Derviş Eroğlu’nu tedbir amaçlı tutulduğu yoğun bakım servisinden 25 Ağustos’ta normal servise aldıklarını hatırlatan Başhekim Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Yürüttüğümüz tedavinin ardından bütün fonksiyonları normale dönen Sayın Cumhurbaşkanımızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Prof. Dr. Yenen, Dr. Derviş Eroğlu’nun tedavisini titizlikle yürüten Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. H. Kaya Süer ile ekiplerine de teşekkür etti

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uçuğa Ne İyi Gelir?27 Ağustos 2021 Cuma 23:00
  • Karaciğer Yağlanmasına Ne İyi Gelir, Bitkisel Yollarla Nasıl Geçer?27 Ağustos 2021 Cuma 22:45
  • Yanığa Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?27 Ağustos 2021 Cuma 22:00
  • Göz Altı Morluklarına Ne İyi Gelir?27 Ağustos 2021 Cuma 21:30
  • Baş Ağrısına Ne İyi Gelir, İlaçsız Tedavi İle Nasıl Geçer?27 Ağustos 2021 Cuma 21:00
  • Nefes Darlığına Ne İyi Gelir?27 Ağustos 2021 Cuma 20:30
  • Böbrek Sağlığı İçin 7 Öneri27 Ağustos 2021 Cuma 19:00
  • Harvard Tıp Profesörü Gökhan Hotamışlıgil: 'Aşı Karşıtlığı Salgının Kendisi Kadar Vahim'27 Ağustos 2021 Cuma 16:34
  • Avustralya’da BioNTech aşısı 12 yaş ve üzeri herkese vurulacak27 Ağustos 2021 Cuma 09:15
  • Araştırma: Erken Doğum Riski, Hamileliğin İlk Haftalarında Tespit Edilebilir26 Ağustos 2021 Perşembe 23:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti