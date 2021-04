Ertuğruloğlu: “KKTC’den geçmeyen yol Kıbrıs Türk halkını çözüme götürmez”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu BRT’de 14. Saat programına katılarak Cenevre’de gerçekleşecek 5+1 gayriresmi BM toplantısı, Hellimin coğrafi tescilinin onaylanması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“ULUSLARARASI CAMİANIN ONLARI ŞIMARTMASI DEVAM EDİYOR”

Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda değişen birşey olmadığına ifade ederek, “Kıbrıs konusu aynen devam ediyor. Güney komşularımız aynen devam ediyor. Değişen birşey yok. Uluslararası camianın onları şımartması devam ediyor. Dolayısıyla biz niye farklı birşey söyleyelim.Herşey aynen yıllar öncesinden nasıl karşımızda duruyorsa, hala aynı şekilde karşımızda duruyor” dedi.

“CENEVRE’DEN FARKLI BİRŞEY ÇIKMASINI BEKLEMEK NE KADAR GERÇEKCİ”

Bakan Tahsin, “Rum tarafının bunca yıldır, sahip olduğu avantajları hala daha taşımaya devam ettiği süreçte Cenevre’den farklı birşey çıkmasını beklemek ne kadar gerçekci ise ancak o kadar beklenebilir. Her zaman vurguladığım gibi yani Kıbrıs konusunu konuşacaksak benim hep ortaya koymaya çalıştığım bakış açısı şudur; Kıbrıs konusunun özünü unutmadan konuşalım Kıbrıs konusunu. Özünü unutmayalım. Nedir bu Kıbrıs konusu?Ve nasıl yanlış bir teşhis koyarak, uluslararası camia Kıbrıs konusunu içinden çıkılmaz bir hale sokmuştur. Bunların üzerinde görüş ifade etmeden Kıbrıs konusunu değerlendirmek bana göre hiçbir zaman gerçekci bir değerlendirme ortaya koymamıştır. Hep yanılgılar ortaya çıkarmıştır.Hala daha bu yanılgılarla devam eden insanlarımız tabi ki maalesef var. Ama onlar var diye biz Kıbrıs konusunun özünden uzaklaşmayı asla kabul etmeyecek ve neresinden bakarsanız bakın Kıbrıs konusuna özüne odaklanmamız gerektiğini sürekli söylemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“AYNI SÜRECİ TEKRARLAYARAK FARKLI BİR NETİCE BEKLEMEK ABESLE İŞTİGAL”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cenevre’de masaya yeni alternatiflerin gelmesi gerektiğini ve müzakere edilebilecek ortak zeminin olup olmadığının belli olmasını talep etmek gerektiğini söyledi.

Ertuğruloğlu, “Biz daha sorunun tarifinde Rum tarafı ile anlaşamadık. Ve uluslararası camia ile de. Ve Rum tarafını şımartan uluslararası camia. Dolayısıyla şimdi Cenevre’ye gideceğiz. Güzel, gidelim. Cenevre 5+BM Türk tarafının önerisiydi. Ve bütün maksat bunu önerirken Türk tarafının 52-53 sene sürdürülen toplumlararası görüşmeler diye nitelendirilen müzakere sürecinin 2017’de Crans Montana’da çökmesi ile aynı parametrelerde, toplumlararası görüşmeler iddiaları ile aynı süreci tekrarlayarak farklı bir netice beklemenin abesle iştigal olduğu dolayısıyla artık yeni alternatiflerin masaya gelmesi gerektiği ve hiç olmazsa bundan sonra müzakere olacaksa önce müzakere edilebilecek bir ortak zemin var mı? yok mu? Onun belli olmasını talep etmek.Bu nedenle 5+BM Cenevre gündeme geldi. Buna gidilirken Türk tarafı her zaman yaşadığı dezavantajı yaşıyor. Kendi içimizde oraya ortaya koyacağımız Adada iki ayrı eşit egemen devletin varlığı temeli politikasına itiraz eden siyasi partiler var” diye konuştu.

“KENDİ DEVLETİNİZİN VARLIĞINI VE EGEMENLİĞİNİ ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNİYORSANIZ BU DEVLETİN MAKAMLARINA GELMEYE LAİK DEĞİLSENİZ”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, devletin varlığından ve egemenliğinden çekinenlerin devletin makamlarına gelemeye laik olmadıklarını da vurguladı.

Eruğruloğlu,“Dünyada sanmıyorum bir başka devlet daha olsun. O devletin cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanı olan, milletvekili olanların o devletin egemenliğini ve varlığını savunmanın yanlış bir adım olduğunu ortaya koyacak başka siyasiler olduğunu dünyanın başka bir devletinde ben inanmıyorum. Yoktur böyle bir devlet. Bunları söylediğimiz zaman da bize saldırıyorlar. Ben söylemeye devam edeceğim. İsteyen istediği kadar saldırsın. Eğer siz bu devletin varlığını, egemenliğini bu halkın masaya koymaktan kaçınıyorsanız kendi devletinizin varlığını ve egemenliğini ortaya koymaktan çekiniyorsanız siz bu devletin makamlarına gelmeye laik değilseniz. Niye geliyorsunuz bu devletin makamlarına.Çünkü bu devletin varlığını, tanınmasını, kabul edilmesini, halkın egemenliğini inkar ediyorsunuz. Bunu nasıl isterseniz kelimelendirin, saklamaya çalışın…O zaman bu devletin makamlarına talip olmayın. Bu devlet sadece Tahsin’in devleti değil. Bu devlet hepimizin devleti. Bu devletin varlığını Rum kabul etmiyorsa, senin Rumla yapacağın anlaşma diye birşey olabilir mi?”dedi….

“EGEMEN DEVLET KARŞITLARI 24’ÜNDEKİ YÜRÜYÜŞLE FEDERASYONU TEK OLASI ÇÖZÜM DİYE SATMAYA ÇALIŞACAKLAR”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Rum’un kendini eşit olarak görmediği Kıbrıs Türk Halkı ile eşitlik temelinde yeni bir ortaklığa gitme niyetinin olmadığını söyledi.

Tahsin Ertuğruloğlu, “Meclis oturumunda bugün dinlerken öğrendim 24’ünde bir yürüyüş yapıyor egemen devlet politikasının karşıtları. Ve bunu izleyeceğiz ne kadar süsleyip, dallı budaklı, nasıl yumuşatmaya çalışacaklarsa işte çözüm, barış şudur budur falan filan edebiyatı ile. Kendi devletlerini ayaklar altına alma becerisini nasıl bu şekilde kamufle etmeye çalışacaklar ve Kıbrıs Türk halkına sözde tek olası çözüm diye sunmaya çalıştıkları güya federasyonu satmaya çalışacaklar tekrardan. Güya diyorum çünkü Rum’un böyle bir niyeti vardı da biz mi engelledik? Rum’un böyle bir politikası yok ve olmayacak da.Kıbrıs Cumhuriyeti devleti diye tanındığı sürece Rum’un bizimle herhangi bir ortaklığa gelme ihtiyacı, niyeti yoktur. Bunu önce herkes kabul etmesi gerekir”dedi.

“ÇOK DA ATIP TUTMAYI SEVMEM”

Cenevre’de bir toplantı ile kesin bir neticeye gidileceğini düşünmediğini de ifade eden Ertuğruloğlu, “Çok da atıp tutmayı sevmem ama hade bir defa daha hade çok çok iki defa daha bir oyun oynamaya çalışacaklar. Oyun oynayacaklar. Bizim bu kararlı duruşumuzu yıpratmak için kararlılığımızdan geri adım attırmak için çeşitli oyunlar oynanacak. Bu oyunun karşısında bizim rolümüz direnmek. Direnmek, asla geri adım atmamak. Çünkü savunduğumuz hiç birşey haksız değildir. Herşey her savunduğumuz noktada haklıyız.Çünkü savunduğumuz eşitliğimiz, egemenliğimizdir, haklılığımızdır. Savunmamaız gereken birşeyi savunmuyoruz” dedi….

“KKTC’DEN GEÇMEYEN YOL KIBRIS TÜRK HALKINI ÇÖZÜME GÖTÜRMEZ”

KKTC’nin çözümün önünde engel olmadığını vurgulayan Bakan Ertuğruloğlu, “KKTC çözüme giden tek yoldur. KKTC’den geçmeyen yol Kıbrıs Türk Halkını çözüme götürmez. Çözülmeye götürür. Bu kadar net ve açık konuşuyorum” şeklinde konuştu.

“AĞZIMIZA BİR BAL ÇALACAKLAR BİZ DE ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY SANACAĞIZ”

Ertuğruloğlu, “O Cumhuriyetin kapısında birtakım küçük avantajlar elde edip, ağzımıza bir bal çalacaklar biz de çok büyük bir şey sanacağız. Benim ticaretimi, turizmimi, sporumu engelleyecek ben de mutlu olacağım, neden? Küçük iş birlikleri yaptılar diye… Rum’un bizimle bir şey paylaşmayacağı ortadır, hayal görmeyelim… Kıbrıs sorunu bir statü sorunudur. O sıfatı kullandıkları sürece hangi müzakere sürecini söyleyecekseniz söyleyin fark etmez, başarı şansı sıfırdır” dedi.

“ADA’NIN ORTAK SAHİBİYİZ…EGEMEN EŞİTLİK DİYORUZ”

Kıbrıs konusunda başarının Rum’un boyunduruğu altına girmemeyi garanti etmek olduğunu belirten Tahsin Ertuğruloğlu, “Bu Ada Yunan Adası değildir. Hiçbir zaman da olmadı. Kıbrıs Türk’ü bir Helen adasında bir azınlık toplum değildir. Hiçbir zaman da olmadı. Biz yaşayalım, yaşatalım ilkesi ile bu Ada’da mücadele ediyoruz. Yaşayalım, yaşatalım. Karşılıklı saygı ile kimsenin kimseyi domine etme politikasını gündeme getirmeyeceği bir şekilde yaşayalım. Bu Ada’nın ortak sahibiyiz. Bu yanlış birşey mi? Bunu garanti etmek için de egemen eşitlik diyoruz” dedi.

“HELLİMİ DE RUM’A TAMAMEN TESLİM ETTİK”

Hellimin coğrafi tescilinin onaylanması ile ilgili bir soru üzerine Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Hellimi de Rum’a tamamen teslim ettik. Nedir o da. Kıbrıs Cumhuriyeti ünvanı var. Avrupa Parlamentosu’ndaki sözde Kıbrıs’ın 6 sandalyesi ikisi bizimdir diyen arkadaşlar bunun ne anlama gittiğini bilerek mi söylüyorlar? O 6’nın 2’si bizimdir demenin şudur anlamı. Kıbrıs Cumhuriyeti yasal olarak vardır, kabul ediyoruz. Onun AB üyeliği de yasaldır onuda kabul ediyoruz. O kapsamda onun tuttuğu 6 sandalyenin 2’si de bizimdir. O zaman bizim davamız nedir? Ey arkadaşlar o 6 sandalyenin 2’si bizimdir dediğinizde Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs davası nedir? Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti denen Rum devletinin o şemsiyesi altında birtakım hakçıklar elde etmek mi bizim davamız…Şu an Hellim de bu noktadadır. Hiç başka birşey değil” dedi.

“YEŞİLHAT TÜZÜĞÜ TAM BİR REZALET”

Dışişleri Bakan Ertuğruloğlu, Yeşil Hat Tüzüğü’nün bugüne kadar doğru dürüst işletilmediğini ve tam bir rezalet olduğunu söyledi.

Ertuğruloğlu, “Yeşil Hat Tüzüğü tam bir rezalet. Zaten bugüne kadar Rumlar tarafından doğru dürüstte işletilmedi. Hep biizm aleyhimize bir şekilde işletildi. Ve ben artık iki ayrı egemen devletin eşitliği temelinde politikaya geçtikten sonra Yeşil Hat Tüzüğü diye bir tüzüğü de kabul etmemek gerekir bana göre. O federasyon görüşmeleri süresince gündeme gelen bir ifade idi. Şimdi hellim konusunda da aynı yere geldik. Peki bunlar başarı üstüne başarı mı ki bunlarla devam edelimi savunanlar sözde çözümcü bunlara itiraz eden, yanlış gidişat olduğunu söyleyen bizler de savaş çığırtkanı, çözüm karşıtı. Var mı böyle bir dünya? Eşitliğimizi, egemenliğimizi, devletimizi savunmanın savaş çığırtkanlığı diye yorumlandığı bir dünyada herkes farkında mı söylediğinin? Hedeflediğinin ne anlama gittiğinin farkında mı? Bilerekmi yapıyorlar. Yoksa Türk düşmanlığı ile gözleri mi döndü?” diye konuştu..

“BU GİDİŞATIN AKIL HOCASI KIBRIS TÜRKÜ’NÜN DIŞINDAN”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye’nin Kıbrıs’tan bir şekilde uzaklaştırılmak istendiğini ve Kıbrıslı Rumlarla beraber yaşanması kapsamında ‘yanıp tutuşan’ insanların olduğunu iddia etti.

Tahsin Ertuğruloğlu, “Türkiye’yi Kıbrıs’tan bir şekilde çıkartma, uzaklaştırma. Kıbrıs Türkü’nü Türkiye’siz bırakma ve sözde “Rum kardeşlerimizle”AB güvencesi içinde güle oynaya yaşama hedefi ile yanıp tutuşan insanlarımız var. Cenevre’ye giderken buradaki tansiyonu yükseltme ve Cenevre’ye gidecek olan heyetin Cenevre’deki performansını yıpratma adına tansiyon yükseltilmeye ve hoş olmayan gelişmelerin KKTC’de yaşatılmasını hedefleyen bir gidişat var. Bunu çok net görüyoruz. Bu gidişatın akıl hocasının da Kıbrıs Türkü’nün dışından olduğunu düşünmemek elde değil” dedi….

“ANAVATANLA BU GEMİDE BERABERİZ”

Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunun sadece Kıbrıslı Türklerin sorunu olmadığını da vurgu yaptı.

Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türk Halkı’nın bu Adada bu coğrafyada verdiği mücadele ortada. Kime karşı verdiği de ortada. Bize bütün bu zorlukları yaşatan Rum karşıda iyi, bize her türlü kötülüğü yapan Rum iyi, onun bu kadar kötülüğü yapmasına fırsat veren, şımartan dünya ülkeleri iyi, herkes iyi. Bir kötü var. Kim? Türkiye. Bize tek sahip çıkan ülke Anavatanımız. Her sıkıntımıza koşan Kıbrıs Türkü’nü Rum’un boyunduruğu altına sokmamak için Kıbrıs Türkü’nü mutlu etmek için kendi adasında hür, özgür yaşamasını sağlamak için her bedeli canı malı pahasına ödemeye hazır, ödemiş Anavatanımız kötü, bize bütünbu kötülükleri yapanlar iyi onlar dostumuz. Bu psikolojiyi ben nasıl yorumlayabilirim ki! Kıbrıs konusu sadece bizim konumuz değil. Bizim konumuzmuş gibi bu konuyu Kıbrıs Türkü’ne satmaya çalışanları eleştiriyorum. Çünkü halka yanlış yön veriyorlar. Kıbrıs konusu sadece bizim değil Türk milletinin konusudur. Beraberiz bu gemide. Anavatanla beraberiz”….