Eşcinsel evliliğin yasaklanmasının mimarı olan siyasetçi eşcinsel seks partisinde yakalandı!

Macaristan’da LGBTİ+ karşıtı görüşleriyle tanınan muhafazakar siyasetçi Jozsef Szajer, Brüksel’de düzenlenen bir eşcinsel partisinde yakalanınca görevinden istifa etti.

Macaristan’da eşcinsel evlilikleri yasaklayan değişikliğin mimarı olan Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jozsef Szajer, bir eşcinsel barının üzerinde düzenlenen yasa dışı seks partisinde basıldı. BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, polis aramasında, çantasında da uyuşturucu bulundurduğu belirtilen muhafazakar siyasetçi, görevinden istifa etti.

Belçika medyasına göre, 22.00 – 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanan Brüksel’de polis, geçtiğimiz cuma akşamı, yasağa rağmen, kent merkezindeki Steenstraat’ta bir izinsiz parti düzenlendiği ihbarını aldı. Polis merkezine yakın konumdaki bir eşcinsel barın birinci katında düzenlenen yasa dışı etkinliği sonlandırmak için binaya giren polis, eşcinsel seks partisi düzenleyen 25 kişiyle karılaştı.

Söz konusu partiye katılan arasında, LGBTİ+ karşıtı görüşleri nedeniyle eleştirilen Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın partisine mensup Avrupa Parlamenteri Josef Szajer ve 2 üst düzey Avrupa Birliği diplomatının da bulunduğu öğrenildi.