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Eski mağara resimlerinin yıldız sistemlerine ait haritalar olduğu anlaşıldı

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İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, mağaralarda Yontma Taş Devri (Paleolitik Çağ) ve Cilalı Taş Devri’ne (Neolitik Çağ) ait hayvan resimlerinin aslında takımyıldızlarına ait görüntüler olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.
Eski mağara resimlerinin yıldız sistemlerine ait haritalar olduğu anlaşıldı

Üniversitenin sitesindeki açıklamaya göre bilim insanları daha önce mağaralardaki resimlerde eski çağ insanının günlük yaşamının ya da av sahnelerinin görüntülendiğini düşünüyordu. Ancak Türkiye, İspanya, Fransa ve Almanya’daki mağaralarda yapılan detaylı araştırmalar sonrasında uzmanlar, resimlerin standart bir teknolojiye göre oluşturulduğu ve astronomi alanında önemli bilgi birikimlerine işaret ettiği sonucuna vardı.

Araştırmacılara göre bu keşif, insanların 40 bin yıl önce dahi yıldızların konum değişimi ile ilgili bilgilerini kullanarak zamanı takip ettiklerinin bir göstergesi olabilir.

Açıklamada ayrıca takımyıldız şemalarının, doğal felaketler gibi önemli olayların kaydının tutulması için de kullanıldığı belirtildi. Fransa’daki Lascaux mağarasında yer alan resimlerin örnek olarak gösterildiği açıklamada, söz konusu görüntülerin çok eski dönemde dünyaya bir göktaşının çarpmasıyla ilgili bilgileri içerdiği kaydedildi. Bu felaketin yaklaşık 17 bin yıl öncesine dayandığı tahmin ediliyor.

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