  • BIST 89.567
  • Altın 220,996
  • Dolar 5,8236
  • Euro 6,6259
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Esrarlı bira üretilecek

»
Toronto merkezli bir firma dünyanın ilk esrar içeren birasını üretmek için 38 milyon dolar değerinde yatırım yaptı.
Esrarlı bira üretilecek

Kanada, eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımını dünya üzerinde yasallaştıran ikinci ülke olma yolunda bu sebeple birçok firma esrar bazlı ürün pazarında yer almanın peşinde. Kanadalı bira üreticisi NewProvince isimli firma şimdiden esrar içeren bira üretimi için 38 milyon dolar değerinde bir yatırımla pazara ilk adımını attı. 

‘SAĞLIKLI VE ALTERNATİF BİR ÜRÜN YAPIYORUZ'

Konuyla ilgili olarak Ruptly'ye konuşan bira üreticisi NewProvince CEO'su Dooma Wendschuh "Bu biranın, yapılması gereken bir şey olduğunu hissettik" dedi.

Esrar içeren bira ile alkole sağlıklı bir alternatif bulduklarının altını çizen Wendschuh "Kuşaklar boyunca alkol, sosyal ve boş zaman aktiviteleri için tek alternatif oldu. Eğlence amaclı esrar kullanımının yasallaşmasıyla, ilk kez alkole güvenli ve daha sağlıklı bir alternatif yaratma fırsatını bulduk" yorumunda bulundu

Kanada, esrar

ESRAR BAZLI ÜRÜNLER, ÜRETİCİ FİRMALAR KADAR ÇİFTÇİLER İÇİNDE FAYDALI OLACAK

Esrar bazlı bira yapımının aslında yasal olduğunu belirten Wendschuh, üretilecek olan biranın kenevir bitkisinin uyuşturucu olarak kullanılmayan ve çiftçiler tarafından hasat tamamlandıktan sonra atılan bölümlerinden üretileceğini söyledi.

Wendschuh, bu durumun üretici firma kadar çiftçiler içinde kazançlı olduğunu sözlerine ekledi.

Province CEO'su, kenevir üreten çiftçilerin bitkinin sadece çiçeğini hasat olarak topladıklarını bununla beraber bitkinin ticari değer taşımayan bölümlerini ise imha ettiklerini belirtti. 

GELECEK YIL PİYASAYA SÜRÜLECEK

Kanadalılar, 17 Ekim 2018'den itibaren yasal olarak esrar kullanabilecek. Esrar içeren yenilebilir ve içilebilir ürünlerin de gelecek yıldan itibaren yasal olacağı belirtiliyor, bu nedenle NewProvince firması ürünlerini ancak gelecek yıldan itibaren piyasa sürebilecek.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Vegan festivalinde çiğ et yedi! (VİDEO)15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:25
  • Rüyalarda buluşuruz: Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirveye çıktı14 Ağustos 2018 Salı 12:07
  • Yeniboğaziçi Pulya Festivali başlıyor13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:09
  • Marilyn Monroe'nun, kaybolduğu düşünülen çıplak sahneleri bulundu13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:54
  • Anne balina yasına son verdi: Ölen yavrusunu 17 gündür sırtında taşıyordu13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:18
  • 'AKP'liler Türkiye'ye gelsin, biz Almanya'ya gidelim'13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:28
  • Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:01
  • Kargalar, eğlence parkında izmarit toplayacak12 Ağustos 2018 Pazar 13:26
  • Çekirdek depresyon olasılığını azaltıyor11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:56
  • Çocuklarda zeka gelişimi için 10 adım10 Ağustos 2018 Cuma 13:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti