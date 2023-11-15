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Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın gözü NATO genel sekreterliğinde

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Kallas, Avrupa Birliği ve NATO içinde Rusya karşıtlığı ile öne çıkıyor
Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın gözü NATO genel sekreterliğinde

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Jens Stoltenberg'in görev süresinin bitiminde NATO Genel Sekreterliği görevine sıcak baktığını söyledi.

Politico'nun haberine göre Washington'da düzenlenen bir konferansta konuşan Kallas,  bu rol için düşünülme arzusu olup olmadığına dair bir soruya "evet" yanıtını verdi.

Avrupa Birliği ve NATO içinde Rusya'nın önde gelen eleştirmenlerinden biri olan Kallas, Rusya'ya sınırı olan üç Baltık ülkesi Estonya, Letonya ve Litvanya'yı savunmak için daha kapsamlı planlar yapılması konusunda baskı yapıyor.

Ancak NATO diplomatları Kallas'ın ittifakın bazı üyeleri tarafından fazla "şahin" olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.

2014 yılından bu yana NATO Genel Sekreterliği görevini yürüten Jens Stoltenberg'in görev süresi, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali sonrasında deneyimli bir liderin yönetiminin tercih edilmesi üzerine dördüncü kez uzatılmıştı. 

O dönemdeki tartışmalarda görev için Avrupalı bir kadının gelebileceği konuşulmuştu. Stoltenberg'in görev süresi Ekim 2024'te doluyor. 

Görevden ayrılan Hollanda Başbakanı Mark Rutte de NATO liderliği göreviyle ilgilenebileceğini söylemişti.

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