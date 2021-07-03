EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı

Sürprizlerin yaşandığı son 16 turunda bazı favori takımlar elenmişti. Hollanda'nın Çek Cumhuriyeti'ne, Fransa'nın da İsviçre'ye elenmeleri turnuvanın şu ana kadarki en büyük sürprizleri arasında gösteriliyor.

Son 16 turunda turnuvaya veda eden bir diğer takım da Almanya oldu.

İki günlük aranın ardından, turnuvaya Cuma akşamı İsviçre-İspanya ve Belçika-İtalya mücadelesiyle devam edildi.

Turnuva, 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak olan final maçıyla sona erecek.