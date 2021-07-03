EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı

Sürprizlerin yaşandığı son 16 turunda bazı favori takımlar elenmişti. Hollanda'nın Çek Cumhuriyeti'ne, Fransa'nın da İsviçre'ye elenmeleri turnuvanın şu ana kadarki en büyük sürprizleri arasında gösteriliyor.
Son 16 turunda turnuvaya veda eden bir diğer takım da Almanya oldu.
İki günlük aranın ardından, turnuvaya Cuma akşamı İsviçre-İspanya ve Belçika-İtalya mücadelesiyle devam edildi.
Turnuva, 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak olan final maçıyla sona erecek.
Çeyrek final turu maç programı şöyle (saatler TSİ):
ÇEYREK FİNAL
2 Temmuz Cuma
ÇF1: İsviçre - İspanya (19.00, St. Petersburg)
ÇF2: Belçika - İtalya (22.00, Münih)
3 Temmuz Cumartesi
ÇF3: Çek Cumhuriyeti - Danimarka (19:00, Bakü)
ÇF4: Ukrayna - İngiltere (22:00, Roma)
4-5 Temmuz
Maç yok.
YARI FİNAL
6 Temmuz Salı
YF1: ÇF2 galibi - ÇF1 galibi (22.00, Londra)
7 Temmuz Salı
YF2: ÇF4 galibi - ÇF3 galibi (22.00, Londra)
8-9-10 Temmuz
Maç yok
FİNAL
11 Temmuz Pazar
YF1 galibi - YF2 galibi (22.00, Londra)
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