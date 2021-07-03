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EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) çeyrek final maçları 2 Temmuz Cuma günü başladı.
EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı

Sürprizlerin yaşandığı son 16 turunda bazı favori takımlar elenmişti. Hollanda'nın Çek Cumhuriyeti'ne, Fransa'nın da İsviçre'ye elenmeleri turnuvanın şu ana kadarki en büyük sürprizleri arasında gösteriliyor.

Son 16 turunda turnuvaya veda eden bir diğer takım da Almanya oldu.

İki günlük aranın ardından, turnuvaya Cuma akşamı İsviçre-İspanya ve Belçika-İtalya mücadelesiyle devam edildi.

Turnuva, 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak olan final maçıyla sona erecek.

Çeyrek final turu maç programı şöyle (saatler TSİ):

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ÇEYREK FİNAL

2 Temmuz Cuma

ÇF1: İsviçre - İspanya (19.00, St. Petersburg)

ÇF2: Belçika - İtalya (22.00, Münih)

3 Temmuz Cumartesi

ÇF3: Çek Cumhuriyeti - Danimarka (19:00, Bakü)

ÇF4: Ukrayna - İngiltere (22:00, Roma)

4-5 Temmuz

Maç yok.

YARI FİNAL

6 Temmuz Salı

YF1: ÇF2 galibi - ÇF1 galibi (22.00, Londra)

7 Temmuz Salı

YF2: ÇF4 galibi - ÇF3 galibi (22.00, Londra)

8-9-10 Temmuz

Maç yok

FİNAL

11 Temmuz Pazar

YF1 galibi - YF2 galibi (22.00, Londra)

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