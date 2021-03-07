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EVKAF, 450’nci yılında vakıf kuran kadınları ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tebrik ediyor…

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EVKAF, 450’nci yılı çalışmaları kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde geçmişte vakıf kuran kadınlarla bugün vakıf kuran ve aynı zamanda iyilik yapma çabası içinde uğraşan kadınları anmak için bir organizasyon düzenleniyor.
EVKAF, 450’nci yılında vakıf kuran kadınları ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tebrik ediyor…

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (EVKAF) 450’nci yılı çalışmaları kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde geçmişte vakıf kuran kadınlarla bugün vakıf kuran ve aynı zamanda iyilik yapma çabası içinde uğraşan kadınları anmak için bir organizasyon düzenleniyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi gerek vakıf kurarak gerekse toplumun ihtiyaçları için hiç durmadan gönüllü olarak çalışan duyarlı kadınlarımıza plaket sunarak teşekkürlerini iletecek. Program 8 Mart 2021 Pazartesi günü saat 11.00’de Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nde Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleşecek.

EVKAF tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Kıbrıs’ta ilk vakıflar kadınlar tarafından kuruldu. Yüzlerce yıl önce nenelerimiz yüzlerce vakıf kurarak tüm dünyaya iyilikte örnek oldular. Kıbrıs’ta 1000’in üzerinde kadınlar tarafından kurulmuş olan vakıf bulunuyor. Kıbrıs’ta kadınlar tarafından kurulmuş vakıflar, Osmanlı döneminde kadınların toplum içindeki öneminin de bir göstergesidir. Kadın, Osmanlı’da geride kalmış bir unsur değil, önemli kararlar alan, mal ve mülklere sahip ve toplumsal fayda için adım atan bir konumdaydı.

Kadınlarımızın kurduğu vakıflar sayesinde yıllarca toplumda her türlü sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirildi ve mal varlığı olmayan insanlarımıza ucuza tarla, arsa, dükkân kiralanarak üreten ve kendi ailesine/topluma faydalı olmalarına vesile olundu. Bu yardımlar milliyet, din, ırk ayrımı yapılmadan yapılarak yüzlerce yıl öncesinden dünyaya insanlık dersi verildi. Bugünlerde okullara maddi destek yapılıyor, öğrenci bursları sağlanıyor, öğrencilerin kılık, kıyafet, tablet ve kırtasiye ihtiyaçları alınıyor. Sağlık alanında da hastanelere destek vererek ve hastaların ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım ederek hastalara sahip çıkılıyor. 

Toplumların sosyal gelişiminde en önemli role sahip olan kadınlardır. Geçmişimizde bunu bize gösteren çok değerli kadınlarımız bulunuyor. Vakıf ruhu ile yaşamış ve örnek olmuş kadınlarımızın hayırları yüz yıllar geçmesine rağmen devam ediyor. Ruhları şad olsun.  Bu anlamlı davranışları bugünde devam ettiren tüm kadınlara teşekkür eder kadınlar gününü kutlarız.

  • Dr. Ayşe Sınay Tahsin

Ayşe Hanım Vakfı

  • İnci Hakkı

Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı

  • Bahire Doğru

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı

  • Özge Eminoğlu

Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı

  • İçim Çağıner Kavuklu

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı”

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