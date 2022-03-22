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ExxonMobil ve Qatar Petroleum’dan Kıbrıs sularında yeni gaz tespiti

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ExxonMobil ve Qatar Petroleum’dan Kıbrıs sularında yeni gaz tespiti
ExxonMobil ve Qatar Petroleum’dan Kıbrıs sularında yeni gaz tespiti

ExxonMobil ve Katarlı Qatar Petroleum ortaklığı, Güney Kıbrıs sularındaki 10. parseldeki Glaucus-2 kuyusunda ikinci kez yüksek kaliteli gaz rezervi tespit etti.

Yapılan açıklamada, "Ortak girişim, rezervuarın niteliksel ve niceliksel özelliklerini ve aynı zamanda bulguyu geliştirme ve ticarileştirme potansiyelini belirlemek için toplanan verilerin ayrıntılı bir analizi ve değerlendirmesi ile ilerleyecektir” denildi. Konsorsiyum, 2019 yılında Glaucus-1 kuyusunda 5 ila 8 trilyon fit küp gaz rezervi olduğunu açıklamıştı.

İlk açılan Delfin 1 kuyusu ise ticari bir rezerve ulaşamamıştı. 10. parselde ExxonMobil’in %60 ve Qatar Petroleum’un %40 hissesi bulunuyor.

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