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Fakülte camından düşen 23 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

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Lefkoşa'da yaşanan olayda fakültenin penceresinden düşen 23 yaşındaki öğrenci Joy Jerel hayatını kaybetti.
Fakülte camından düşen 23 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Bugün saat 16:15 sıralarında Lefkoşa'da bir özel üniversitenin Veterinerlik Fakültesi’nin beşinci katında bulunan, Veterinerlik Fakültesi öğrencisi İrlanda uyruklu 23 yaşındaki Joy Jerel, koridorda bulunan pencereden henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı aşağıda park halinde bulunan bir aracın üzerine düşerek ağır sekilde yaralandı.

Jerel, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17.20’de yaşamını yitirdi. Soruşturma sürüyor.

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