Fatih Terim'e ağır fatura! Fenerbahçe derbisinin ardından alacağı ceza...

Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede kazanan konuk takım oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşmanın son anlarında kırmızı kart görmüştü. Tecrübeli çalıştırıcını alması beklenen muhtemel ceza belli oldu.

'HAKEM KARARLARI ORTADA AMA...'

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe yenilgisinin şokunu öğrencilerine unutturmaya çalışıyor. Derbiden çıkan sonuç nedeniyle son derece moralsiz gözüken oyuncularıyla dünkü antrenman öncesi bir toplantı yapan deneyimli hoca, “Hakem kararları ortada ama kendi özeleştirimizi de yapacağız. Çok rahat kazanacağımız maçı kaybettik. Elbette üzgünüz. Buna takılacak zamanımız yok. Avrupa’daki hedeflerimiz çok önemli. Fenerbahçe maçını unutup Marsilya karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmalıyız” dediği öğrenildi.

SOYUNMA ODASINA GİDİŞİ DERT AÇACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kırmızı kart sonrasındaki sözleri ve maçın ardından soyunma odasına gidişi başına dert açacak. Hakem ve temsilci raporları ışığında değerlendirilecek olan Terim’in hareketleri, tecrübeli çalıştırıcıyı sıkıntıya sokacak.

SÖZLERİNE İKİ AYRI CEZA VERİLEBİLİR

Terim’in kırmızı kart sonrasındaki sözlerinin, "Sportmenliğe aykırı hareket" veya "Kişilik haklarına saldırı ve hakaret" yönünden değerlendirileceği, bunun cezasının da 1 ile 3 ya da 2 ile 5 maç arasında olduğu ifade edildi.

4 İLE 12 MAÇ ARASINDA BİR CEZA

Kırmızı kart gördüğü için idari tedbirli olan Terim’in ayrıca soyunma odasına gittiği, "Tedbire uymama" nedeniyle de ayrıca 4 ile 12 maç arasında bir cezaya çarptırılabileceği dile getirildi.

'BENİ Mİ ATACAKSIN!'

Çizgiyi ihlal ettiğini söyleyen Halil Umut Meler 'e Fatih Terim de 'Bir daha yaparım ne yapacaksın beni mi atacaksın!' cevabını verdiği belirtilmişti.

Milliyet.