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Fatih Terim’in paylaşımı olay oldu… Gerçek sonradan ortaya çıktı

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Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la yer aldığı bir video paylaşıldı. Terim, daha sonra hesabının hacklendiği açıkladı.
Fatih Terim’in paylaşımı olay oldu… Gerçek sonradan ortaya çıktı

Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray’ın sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk coşkusunu katladığı maça camianın önemli isimleri de katılmıştı. Sarı kırmızılı takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim de derbide tribündeki yerini almış ve maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aynı yerde yan yana izlemişlerdi.

O PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Derbiden günler sonra Fatih Terim’in sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım büyük yankı uyandırdı. Terim’in sosyal medya hesabından Ali Koç ile birlikte Galatasaray-Fenerbahçe maçını izledikleri anın görüntüsü paylaşıldı. Çay içerken görüntülenen Terim’in videosuna ‘Mekanın sahibi’ şarkısını eklediği görüldü. Tecrübeli teknik adam paylaşımı kısa süre içinde kaldırdı. Ancak Galatasaraylı taraftarlar o paylaşımı etkileşime sokarak özellikle Twitter’da gündem yarattı.

TERİM’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Terim’in hesabının hacklendiği fark edilince kısa süre içerisinde müdahale edilerek paylaşım kaldırıldı. Fatih Terim konuyla ilgili yine sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Bugün sosyal medya hesabıma yapılan müdahale sonrası, hesabımdan kontrol dışı bir paylaşımda bulunulmuştur. Kısa sürede fark edilen bu paylaşım kaldırıldıktan sonra hesabım yeniden kontrol altına alınmıştır. Söz konusu paylaşıma itibar edilmemesini rica ederim” ifadelerini kullandı.

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