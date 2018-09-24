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Fatma Amca Anı Turnuvası Şampiyonu Mağusa Spor Akademisi

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Bu yıl beşincisi düzenlenen Fatma Amca anı futbol turnuvasına Gönyeli Belediyesi, Ektam Ltd, Kiler Süpermarket, Lungo Cafe, Poy Organizasyon, Ballı Market sponsor olarak katkı koydu.
Fatma Amca Anı Turnuvası Şampiyonu Mağusa Spor Akademisi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen merhum Fatma Amca Kadınlar anı futbol turnuvası yapıldı. Gönyeli Spor Kulübü kadın futbol takım kaptanlığı yapan Kıbrıs Türk kadın futboluna önemli hizmetler veren merhum Fatma Amca kadınlar anı futbol turnuvasında Mağusa Spor Akademisi kadın futbol takımı namağlup şampiyon oldu. Bu yıl beşincisi düzenlenen Fatma Amca anı futbol turnuvasına Gönyeli Belediyesi, Ektam Ltd, Kiler Süpermarket, Lungo Cafe, Poy Organizasyon, Ballı Market sponsor olarak katkı koydu. Gönyeli halı sahasında iki gün boyunca gerçekleştirilen 5.Fatma Amca Kadınlar anı futbol turnuvasına ligde mücadele eden Akdeniz Spor Birliği, Mağusa Spor Akademisi, Geçitkale, Merit Alsancak Yeşilova, Gönyeli eski dostlar olmak üzere beş takım katıldı.

Grup Maçları

5.Fatma Amca kadınlar anı futbol turnuvasında ilk gün oynanan grup maçlarında Mağusa Spor Akademisi, Geçitkale’yi 6-3, Akdeniz Spor Birliği, Merit A.Yeşilova’yı 6-3, Geçitkale, Merit A.Yeşiolova’yı 2-1, Mağusa Spor Akademis, Merit A.Yeşilova’yı 8-1, Akdeniz Spor Birliği, Geçitkale’yi 3-1 mağlup ederken, Mağusa Spor Akademisi ile Akdeniz Spor Birliği 3-3 berabere kaldı. Alınan bu sonuçların ardından Mağusa Spor Akademisi grubu birinci, Akdeniz Spor Birliği ikinci, Geçitkale üçüncü, Merit A.Yeşilova ise dördüncü tamamladı.

Yarı Final

5.Fatma Amca kadınlar anı futbol turnuvasında ikinci gün oynanan yarı final maçlarında Mağusa Spor Akademis, Merit A.Yeşilova’yı 14-1, Akdeniz Spor Birliği, Geçitkale’yi 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Üçüncülük

5.Fatma Amca kadınlar anı futbol turnuvası üçüncülük karşılaşmasında Geçitkale, Merit A.Yeşiolova’yı 3-0 mağlup ederek turnuva üçüncüsü oldu.

Final

5.Fatma Amca kadınlar futbol anı turnuvası final karşılaşmasında Mağusa Spor Akademisi, Akdeniz Spor Birliği’ni 8-0 mağlup ederek namağlup turnuva şampiyonu oldu.

Turnuvanın Enleri

5.Fatma Amca kadınlar anı futbol turnuvasında enler de belirlendi. En iyi kaleci Mağusa Spor Akademisi’nden Şefika Evlat, en centilmen oyuncu Merit A.Yeşilova’dan Zeynep Süngü, gol kraliçesi 5 golle Mağusa Spor Akademisi’nden Ayşe Mullacuma oldu.

Ödül Töreni

5.Fatma Amca kadınlar anı futbol turnuvası final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları, en iyi kaleci Şefika Evlat, en centilmen oyuncu Zeynep Süngü, gol kraliçesi Ayşe Mullacuma’ya ödülleri Gönyeli Spor Kulübü yöneticisi Yılmaz Behlül, merhum Fatma Amca’nın kardeşi Cengiz Amca, oğlu Önder Bor, Aile dostu Aykut Emirhan, Lungo Cafe sahibi Mehmet Zorba, Kiler Market temsilcisi Orçun Benli, Poy Organizasyon sahibi Özerk Göçmen tarafından verildi.

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