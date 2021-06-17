  • BIST 1.414
  • Altın 498,280
  • Dolar 8,7059
  • Euro 10,3780
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Fed, Politika Faizini Açıkladı

» »
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bıraktı.
Fed, Politika Faizini Açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bıraktı.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) haziran ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, enflasyon beklentisini artırdı.

Fed, bankanın 2021 yılına ilişkin mart ayındaki enflasyon beklentisini bir puan artırarak yüzde 3,4’e yükselttiğini belirterek enflasyonda yukarı yönlü baskıların “geçici” olduğu değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada, ABD’nin bu yıla ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisi de yüzde 6,5’ten yüzde 7 seviyesine yükseltilirken, işsizlik öngörüsü ise yüzde 4,5 seviyesinde sabit bırakıldı.

Faiz artışında ilk adımlar 2023’te gelebilir

FOMC tutanaklarında, olası faiz artırım adımlarının 2023’te başlayabileceğine işaret edildi.

Komite daha önce mart ayında 2024 yılına kadar herhangi bir faiz artışının beklenmediğini aktarmıştı.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada, “Salgın, ABD ve dünya çapında muazzam insani ve ekonomik zorluklara neden oldu” ifadesine yer verildi.

Salgın süresince hızlanan aşılamanın ekonomik aktivitenin ve istihdamın güçlenmesini sağladığı belirtilen açıklamada, salgında ağır darbe alan bazı sektörlerin halen zayıf olmasına rağmen toparlanma işaretleri gösterdiği kaydedildi.

Fed, politikaların odak noktasının salgından ziyade daha çok tamamen açık bir ekonomiye ağırlığını kaydırması için “dikkate değer ilerlemenin” bekleneceği sözünü yineledi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kolombiya’da Hükümet Karşıtı Protestolar Askıya Alındı16 Haziran 2021 Çarşamba 20:20
  • Gözler Biden-Putin Zirvesinde16 Haziran 2021 Çarşamba 17:40
  • Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler16 Haziran 2021 Çarşamba 12:10
  • ABD’de Polis Şiddetini Protesto Eden Göstericilerin Üzerine Araç Sürüldü: 1 Ölü, 3 Yaralı15 Haziran 2021 Salı 19:51
  • Biden, Putin'le Yarın Yapacağı Görüşme İçin Cenevre’de15 Haziran 2021 Salı 18:52
  • Youtube'dan reklam kararı15 Haziran 2021 Salı 10:44
  • ABD, Çin'deki bir nükleer santralde sızıntı iddialarını araştırıyor14 Haziran 2021 Pazartesi 15:01
  • ABD Başkanı Biden, G7 Liderler Zirvesi’nde İngiltere, İtalya ve Japonya Başbakanlarıyla Görüştü13 Haziran 2021 Pazar 18:23
  • EA: Oyun devi EA hacklendi, FIFA 21 dahil pek çok oyunun kaynak kodu çalındı12 Haziran 2021 Cumartesi 15:05
  • Eski Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Kendi Döneminde Silahlı Çatışmalarda Ölenlerin Ailelerinden Özür Diledi12 Haziran 2021 Cumartesi 11:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti