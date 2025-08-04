  • BIST 10746.98
  • Altın 4391.657
  • Dolar 40.672
  • Euro 47.0771
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Federasyon olursa, onun bir anayasası olur

»
Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın kendisine yönelttiği soruyu yanıtlayarak "Bir federasyon olursa, onun bir anayasası da olur. Bu anayasada mülkiyet konusu da düzenlenir" dedi.
Federasyon olursa, onun bir anayasası olur

Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın kendisine yönelttiği soruyu yanıtlayarak "Bir federasyon olursa, onun bir anayasası da olur. Bu anayasada mülkiyet konusu da düzenlenir" dedi.

"Esas zor soru, içinde bulunduğumuz öngörülemezlik" diyen Erhürman, "Şu anda uğraşmak zorunda kaldığımız da bu zor soru değil mi zaten?!" sorusunu yöneltti.

Arıklı, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman'a "Federasyon olursa, Rum arazisini satanların durumu ne olacak?" sorusunu yöneltmişti.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle: 

“Yarın bir federasyon kurulursa işgal rejiminin(!) kendilerine verdiği ev ve arazileri tutanların, tuttuğu ev ve araziyi satanların ve bunları satın alanların durumu ne olacak? Bence Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde, Federasyonu savunan iddialı adaylarımızdan Tufan Hocanın cevaplandırması gereken soruların başında bu geliyor.”

Sn. Arıklı yukarıya aynen ve tırnak içinde aldığım cümlelerle (dolayısıyla "işgal rejiminin!" sözcükleri de Sn. Arıklı'ya ait) bu soruyu bana yöneltmiş.

Yanıtı şu: Bir federasyon olursa, onun bir anayasası da olur. Bu anayasada mülkiyet konusu da düzenlenir. Bu anayasa referandumlarda kabul edilirse, oradaki düzenlemeler federasyonun tüm yurttaşlarını bağlar. Dolayısıyla oradaki düzenlemelerin kapsamı dışında bir iddiayla, hiçbir kişi başka bir kişiye dava açamaz, başka bir kişi hakkında polise şikayette bulunamaz. Dava açılır veya şikayette bulunulursa anayasa çerçevesinde reddedilir.

Yanıt basit görüldüğü gibi. Ama bırakın federasyonun kurulmasını, "çözümsüzlük çözümdür" demekten vazgeçilip Kıbrıs Türk halkının defalarca kanıtlanmış çözüm iradesi çerçevesinde çözümü konuşmaya başlamak ve uluslararası hukukun kapsamı içinde hareket etmek dahi mülkiyet konusunda uluslararası alanda rahatlıkla savunulabilir bir pozisyon, bir öngörülebilirlik yaratır.

Taşınmaz Mal Komisyonu bunun en açık göstergesidir.

Esas zor soru, içinde bulunduğumuz koşullarda, bir taraftan "çözümsüzlük çözümdür, yörüyün da gorkmayın" diyenlerle, diğer taraftan hukuku siyasetin enstrümanı haline getirenlerin yarattığı öngörülemezliğin ve bin bir türlü sorunun içinden nasıl çıkılacağı!

Şu anda uğraşmak zorunda kaldığımız da bu zor soru değil mi zaten?!"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Holguin'in Londra ve Brüksel temaslarının tarihleri belli oldu28 Haziran 2025 Cumartesi 11:28
  • Akansoy: İİT, Tatar’ın Ayrılıkçı Tezlerine Atıf Yapmadı23 Haziran 2025 Pazartesi 12:16
  • Tutuklamalar Cenevre’de yakalan uzlaşmacı tavra uygun değil20 Haziran 2025 Cuma 23:33
  • Michael Rigas: ABD Kıbrıs’ın barış içerisinde yeniden birleşmesini desteklemeye devam edecek12 Haziran 2025 Perşembe 11:56
  • Erhürman: AİHM'in kararını bir tür “zafer” olarak lanse etmek kesinlikle doğru değil12 Haziran 2025 Perşembe 10:42
  • Rum basını: Hristodulidis 'tutuklamalarla Kıbrıs sorunundaki son ümit ışığını da söndürüyor'08 Haziran 2025 Pazar 11:58
  • Kıbrıs Görüşmeleri Temmuz'da New York'ta: BM'den Son Durum Bilgilendirmesi07 Haziran 2025 Cumartesi 14:02
  • Hristodulidis: Kuzeydeki Rum taşınmazlarının kullanımı Holguin’in konusu değil06 Haziran 2025 Cuma 18:25
  • Hristodulidis ile Holguin tekrardan görüştü30 Mayıs 2025 Cuma 17:41
  • Erhürman: “Hedefimiz, çocuklarımızın mutlaka dönmek isteyecekleri bir ülke bırakmak, başaracağız”30 Mayıs 2025 Cuma 14:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti