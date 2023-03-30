Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi, hangi hakemin yöneteceği belli oldu.
2 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan derbi, saat 20.30’da başlayacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise, Kadir Sağlam.
Zorlu maç öncesi 1 maç fazlası bulunan Beşiktaş 49 puanla üçüncü, Fenerbahçe ise 54 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Dolmabahçe’de oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sona ermişti.
Süper Lig’de 27. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şu şekilde;
- 1 NİSAN CUMARTESİ
- 16.00 | Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
- 16.00 | Trabzonspor-Kayserispor: Erkan Özdamar
- 20.30 | Galatasaray-Adana Demirspor: Ali Şansalan
- 2 NİSAN PAZAR
- 13.30 | Ümraniyespor-Konyaspor: Arda Kardeşler
- 16.00 | Giresunspor-Alanyaspor: Turgut Doman
- 20.30 | Fenerbahçe-Beşiktaş: Halil Umut Meler
- 3 NİSAN PAZARTESİ
- 20.30 | İstanbulspor-Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
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