Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi, hangi hakemin yöneteceği belli oldu.

2 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan derbi, saat 20.30’da başlayacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise, Kadir Sağlam.

Zorlu maç öncesi 1 maç fazlası bulunan Beşiktaş 49 puanla üçüncü, Fenerbahçe ise 54 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Dolmabahçe’de oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sona ermişti.

Süper Lig’de 27. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şu şekilde;