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Fenerbahçe çok istedi ama olmadı… Çeyrek final Sevilla’ya kaldı!

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanşında sahasında Sevilla'yı ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, ilk maçın skoru nedeniyle Avrupa'ya veda etti.
Fenerbahçe çok istedi ama olmadı… Çeyrek final Sevilla’ya kaldı!

Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda 2-0 yenildiği İspanya temsilcisi Sevilla’yı Ülker Stadı'nda konuk etti.

Kadıköy’de seyircisi önünde müthiş bir mücadele ortaya koyan sarı lacivertliler adeta tek kale oynadı. Güçlü İspanyol ekibi karşısında maçın tamamına hakim olan sarı lacivertliler arzuladığı 2. golü bulamayınca çeyrek final biletini rakibine kaptırdı.

VAR KARARI VE PENALTI

Jorge Jesus’un sürpriz kadro tercihiyle çıktığı maçın ilk yarısında Fenerbahçe VAR kararıyla gelen penaltı ile 1-0 öne geçti.

Ferdi’nin ortasında Alex Telles’in, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Michael Oliver, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Enner Valencia soğuk kanlı bir vuruş yaparak kaleci Marko Dmitrovic ve topu ayrı köşelere gönderip Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.

9 DAKİKALIK UZATMADA GOL ÇIKMADI

İlk yarı soyunma odasına tek farkla ve umutla giren Fenerbahçe ikinci yarı çok fazla pozisyon kaçırdı. Uzatmalar için gerekli olan o ikinci golü bir türlü bulamayan Kanarya 9 dakikalık uzatma bölümünde de skoru değiştiremeyince turu Sevilla’ya kaptırdı.

OOSTERWOLDE İLK KEZ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayla ilk 11’de görev aldı. Ara transfer döneminde sarı-lacivertli renklere katılan 21 yaşındaki oyuncu, hastalığı nedeniyle takımdan uzak kalmıştı. Ligde sadece Konyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olan sol bek, Sevilla’ya karşı ilk kes ilk 11’de mücadele etti. Öte yandan Oosterwolde, Avrupa kupalarında ilk maçına da Fenerbahçe formasıyla Sevilla karşısında çıktı.

İSMAİL 6 MAÇ SONRA…

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, 6 maç sonra ilk 11’de göre aldı.
Sezona çok iyi bir başlangıç yapan 24 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başarmıştı.

Son olarak 19 Ocak tarihinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor karşısında ilk 11’de görev alan İsmail, 57 gün sonra Sevilla karşısında maça direkt başladı.
İsmail, söz konusu sürede Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarında son anlarda oyuna dahil olmuştu.

FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Sevilla karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres ile Lincoln Henrique, maç kadrosunda yer almadı.

TRABZONLU TARAFTARLAR AĞIRLANDI

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonlu kurtarma ekiplerini Sevilla maçında ağırladı.
Ekip, deprem felaketi sonrasında kurtarma çalışmaları için Trabzon’dan Adıyaman’a giderek orada görev almıştı.
Ayrıca Trabzonspor Kulübü, ekibin fotoğrafına “Bizberaberiz” paylaşımı yaparken, Fenerbahçe buna “Her zaman” şeklinde yanıt verdi.

TRİBÜNLER KAPALI GİŞE

Fenerbahçe ile Sevilla arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde takımlarına destek oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar, önemli karşılaşmada tribünlerin tamamını doldurdu.

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