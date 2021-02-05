Fenerbahçe derbisi, Falcao'nun son maçı olabilir

Milliyet'in haberine göre; Kolombiyalı yıldızın MLS takımlarından Nashville SC ile anlaştığı, Fenerbahçe derbisinde son kez forma giydikten sonra ABD'nin yolunu tutacağı belirtildi.

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao. Yıldız futbolcunun Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Nashville SC ile anlaştığı ve Fenerbahçe maçının, sarı-kırmızılı takımla son maçı olabileceği iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre; Kolombiyalı yıldızın MLS takımlarından Nashville SC ile anlaştığı, Fenerbahçe derbisinde son kez forma giydikten sonra ABD'nin yolunu tutacağı belirtildi.

ABD'de 10 Şubat'ta başlayacak ara transfer döneminde Radamel Falcao'nun ilk büyük transfer bombası olacağı ileri sürüldü.

Radamel Falcao'nun Avrupa'daki kariyerinin artık sona erdiğini yazan Kolombiya basını, tecrübeli futbolcunun bundan sonraki durağının ya MLS, ya Kolombiya olacağını belirtti.