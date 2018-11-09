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Fenerbahçe'de Jailson uzun bir süre yok!

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PFDK, Jailson’a derbi faturasını kesti, 8 maçtan men etti. Brezilyalı oyuncu yılbaşına kadar ligde ve kupada yok. Avrupa’da kalan iki maçta ise forma giyebilecek.
Fenerbahçe'de Jailson uzun bir süre yok!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünün ardından çıkan olayların faturası kesildi. Futbolcular arasındaki en büyük ceza olayların aktörleri arasında yer alan Jailson’a verildi. Sarı- Lacivertliler’in Brezilyalı orta saha oyuncusu tam 8 maçtan men edildi.

PFDK’dan yapılan açıklamada, “Fenerbahçe sporcusu Jailson, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 8 resmi müsabakadan men ve 20.800 TL para cezası ile cezalandırılmasına” ifadelelerine yer verildi. Jailson bu durumda ligde sıkıntılı bir pozisyonda olan takımına uzun süre katkı veremeyecek.

Devreye kadar...

Brezilyalı orta saha oyuncusu yılbaşına kadar forma giyemeyecek, yani sezonun ilk yarısını kapatacak. Jailson’un Avrupa Ligi’nde kalan iki maçta oynamasına ise bir engel yok.

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