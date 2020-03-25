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Fenerbahçeli bir futbolcu ve sağlık çalışanında Koronavirüs bulgusu

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Fenerbahçeli bir futbolcu ve sağlık çalışanında Koronavirüs bulgusu
Fenerbahçeli bir futbolcu ve sağlık çalışanında Koronavirüs bulgusu

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bulgularına rastlanmıştır.

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" denildi. 

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