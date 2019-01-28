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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Fenerbahçeli taraftar sahaya okunmuş buğday attı! (video)

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Küme düşme hattında olan Fenerbahçe'nin bir taraftarı, kötü gidişatın son bulması için, Yeni Malatyaspor maçından önce sahaya okunmuş buğday attı ve dua etti.
Fenerbahçeli taraftar sahaya okunmuş buğday attı! (video)

Küme düşme hattında olan sarı-lacivertlilerin taraftarları kötü gidişatın son bulması için çeşitli şeyler deniyor.

Üst üste kötü sonuçlar alan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u sahasında konuk ederken Kadıköy tribünlerinde maçı takip eden bir Fenerbahçe taraftarı, maç öncesinde sahaya okunmuş buğday serpti. Fanatik taraftar sonrasında da ellerini açıp dua etti.

"RABBİM BİZİ SINIYOR"

Daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'deki olumsuz tablo için, "Galiba Rabbim bizi sınıyor" açıklamasında bulunmuştu.

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