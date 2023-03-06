Ferhat Sakallı ve Berk Tuna, Avrupa şampiyonu Tuğba Danışmaz’ı kutladı

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve yönetim kurulu üyesi Berk Tuna, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz ve antrenörü Cahit Yüksel’i tebrik etti.

Türkiye’de milli atlet Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar üç adım atlama finalinde 14.31’lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve yönetim kurulu üyesi Berk Tuna, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz ve antrenörü Cahit Yüksel’i tebrik etti.

4 Mart’ta yapılan yarışta ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Tuğba, Türkiye'ye şampiyonadaki ilk madalyasını kazandırırken madalya töreni ise 5 Mart’ta düzenlendi.

Ferhat Sakallı ve Berk Tuna, madalyasını alan Tuğba ile tören sonrasında bir araya gelirken ikili, kadınlar yüksek atlamadaki başarılı sporcumuz Buse Savaşkan’ın da antrenörü olan Cahit Yüksel’i ve Avrupa şampiyonu sporcusu Tuğba’yı bu üstün başarıdan dolayı kutlayarak tebrik etti.