  • BIST 5.266,48
  • Altın 1128.147
  • Dolar 18.903
  • Euro 20.1354
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ferhat Sakallı ve Berk Tuna, Avrupa şampiyonu Tuğba Danışmaz’ı kutladı

» »
Ferhat Sakallı ve Berk Tuna, Avrupa şampiyonu Tuğba Danışmaz’ı kutladı
Ferhat Sakallı ve Berk Tuna, Avrupa şampiyonu Tuğba Danışmaz’ı kutladı

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve yönetim kurulu üyesi Berk Tuna, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz ve antrenörü Cahit Yüksel’i tebrik etti.

Türkiye’de milli atlet Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar üç adım atlama finalinde 14.31’lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve yönetim kurulu üyesi Berk Tuna, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz ve antrenörü Cahit Yüksel’i tebrik etti.

4 Mart’ta yapılan yarışta ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Tuğba, Türkiye'ye şampiyonadaki ilk madalyasını kazandırırken madalya töreni ise 5 Mart’ta düzenlendi.

Ferhat Sakallı ve Berk Tuna, madalyasını alan Tuğba ile tören sonrasında bir araya gelirken ikili, kadınlar yüksek atlamadaki başarılı sporcumuz Buse Savaşkan’ın da antrenörü olan Cahit Yüksel’i ve Avrupa şampiyonu sporcusu Tuğba’yı bu üstün başarıdan dolayı kutlayarak tebrik etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas’ı yendi, 2023 Avustralya Açık’ta tarih yazdı29 Ocak 2023 Pazar 14:59
  • Hentbolda KTSYD Kupası başlıyor25 Ocak 2023 Çarşamba 11:56
  • Taygun Artan Özcihan, Türkiye şampiyonu oldu23 Ocak 2023 Pazartesi 12:10
  • Taygun Artan Özcihan, Türkiye ikincisi oldu!21 Ocak 2023 Cumartesi 19:38
  • Usain Bolt’un milyon dolarları kayboldu13 Ocak 2023 Cuma 11:43
  • CMC’de New Year Competition Şampiyonu Gareth Griffiths12 Ocak 2023 Perşembe 19:58
  • Tahir Topaloğlu Adaylığını Açıkladı12 Ocak 2023 Perşembe 12:34
  • Almira'dan Gururlandıran Başarı!14 Aralık 2022 Çarşamba 16:38
  • Ve Arjantin Finalde!14 Aralık 2022 Çarşamba 10:36
  • KTSYD Masterler Kupası başlıyor12 Aralık 2022 Pazartesi 20:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti