Fibromiyalji Belirtilerine Dikkat !

Fibromiyalji kronik, yaygın kas iskelet sistemi ağrısına sebep olan bir hastalıktır. Ağrı fibromiyalji sendromu teşhisinin baskın özelliği olmasına rağmen, fibromiyalji sendromunun karakteristik belirtileri vardır.

• Ağrı

• Yorgunluk

• Uyku bozuklukları

• Bilişsel sorunlar

Fibromiyalji belirtilerine genel bir bakış

1. Ağrı - Hafif ila şiddetli arasında değişen yoğunlukta, kronik fibromiyalji ağrısı, vücudun farklı bölgelerini farklı zamanlarda etkileyerek vücudun farklı bölgelerinde görülme eğilimindedir. Ağrı, tüm vücutta, vücudun bir kısmında, gripte görülen ağrılara benzer veya daha lokalize bir zonklama, yanma, bıçak saplanır gibi veya elektrik çarpar gibi ağrı ortaya çıkabilir.

Ağrı ve tutukluk, genellikle sabahları uyanıldığında veya uzun süre bir pozisyonda oturduktan / yattıktan sonra daha da kötüleşir ve bu ağrıyı kısmen de olsa azaltmaya yardımcı olmak için çeşitli yaşam tarzı değişiklikleri veya ilaçlar gerekebilir.

2. Yorgunluk - Fibromiyalji yorgunluğu, yoğun bir günden veya yorucu bir antrenmandan kaynaklanan yorgunluktan çok daha fazlasıdır. En temel günlük aktivitelere bile mani olacak kadar yaygın, her şeyi kapsayan bir yorgunluktur.

3. Uyku bozuklukları - Fibromiyaljili çoğu insan, ihtiyaç duydukları derin, onarıcı uykuyu almalarını zorlaştıran bir uyku bozukluğuna sahiptir. Sonuç olarak, bu hastalar, dinlenmiş ve yenilenmiş olarak uyanamazlar. Çalışmalar, fibromiyalji hastalarının 4.evre uykusunu yeterince alamadıklarını göstermektedir.

4. Bilişsel problemler - Genellikle “fibro-sis, fibro-fog” olarak adlandırılan, fibromiyaljiyle ilişkili bilişsel fonksiyon bozukluğu unutkanlık, hafıza kaybı, konsantre olamama, karışıklık, transpozisyon, tanıdık yerlerde kaybolma ve etkili iletişim kurma güçlüğünü içerebilir.

Birincil semptomlara ek olarak, fibromiyaljili insanlarda aşağıdaki semptomlar da olabilir.

• Baş ağrısı

• Karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık, ishal gibi sindirim bozuklukları

• Ekstremitelerde uyuşma ve karıncalanma

• Cinsel isteksizlik, orgazm sayısının düşmesi, orgazm olamama, erken boşalma

• Baş dönmesi, denge bozukluğu ve koordinasyon bozuklukları

• Depresyon ve kaygı

• Alerjiler, cilt hassasiyetleri ve döküntüler

• Kimyasal ve çevresel duyarlılıklar

Fibromiyalji belirti ve belirtileri kontrol listesi

• Ağrı (yaygın ve kronik)

• Uyku bozuklukları (ferahlatıcı olmayan, restoratif olmayan, sık sık uyanan)

• Bilişsel sorunlar (bozulmuş hafıza ve konsantrasyon)

• Yorgunluk, derin bir enerji kaybı olarak nitelendirilir

• Sabah Sertliği

• Baş ağrısı

• Sindirim bozuklukları (karın ağrısı, şişkinlik, gaz)

• İrritabl bağırsak (kabızlık ve / veya ishal)

• İrritabl mesane (sık ve / veya ağrılı idrara çıkma)

• Ekstremitelerde uyuşma ve karıncalanma

• Baş dönmesi

• Bozulmuş denge ve / veya koordinasyon

• Depresyon

• Kaygı

• Alerjiler

Cilt hassasiyeti ve döküntüleri

• Alkol intoleransı

• Düşük bazal vücut sıcaklığı (97.6'nın altında)

• Kuru gözler ve / veya ağız kuruluğu

• Görüş problemleri

• Soğuk hassasiyeti

• Isı hassasiyeti

• Işık hassaslığı

• Ses hassasiyeti

• Koku duyarlılığı

• Gıda hassasiyeti

• İlaç hassasiyeti

Yukarıda listelenen semptomlara ek olarak, sıklıkla fibromiyalji ile ilişkili olan ME / CFS, Lyme hastalığı ve daha fazlası gibi başka durumlar da vardır. Fibromiyalji tedavisi yolculuğunuzda size yardımcı olmak için, yakında hastalığın teşhisi ve doktor-hasta ilişkileri alanında ortaya çıkan eğilimlerin bir parçası olabilecek, çığır açan bir kan testi hakkında bilgi edinin.