Fikri Ataoğlu: Azerbaycan'ın yanındayız

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini hedef alan hain saldırılarını derin bir endişe içerisinde izliyoruz.
Uluslararası hukukun resmen ihlali edildiği bu saldırıları kınıyorum. Yaşamını kaybeden sivil ve askerlere Allahtan rahmet diliyor yaralılara acil şifalar diliyorum.
Kıbrıs Türk halkı olarak Azerbaycan’ın yanındayız. Umarım daha fazla kayıp yaşanmadan Ermenistan bu hain saldırılarından bir an önce vazgeçer.
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