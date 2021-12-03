Financial Times’tan Türkiye analizi: Erdoğan’ın kontrolünü sağlamlaştırdı

İngiliz Financial Times gazetesi, Lütfi Elvan’ın istifası sonrasında yaşananları okurlarına kapsamlı bir haberle duyurdu.

Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel imzalı haberde, “Ekonomi Bakanı’nın ayrılması Erdoğan’ın Türk ekonomisi üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırdı. Lütfi Elvan’ın yerine geçen adamın, Cumhurbaşkanı’nın etki sahibi damadıyla yakın bağı var” denildi.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki hafta önce vekilleriyle yaptığı konuşmada düşük faizi ile ilgili ifadelerini Elvan’ın alkışlamadığını hatırlatan gazete, “Haftalarca istifa edeceği konuşulan Elvan’ın istifası çok da sürpriz olmadı. Fakat analistler, Cumhurbaşkanı’nın damadı Berat Albayrak’a yakın ve Erdoğan’a sadık bir kişi olarak bir kişinin getirilmesinin 795 milyar dolarlık ekonominin kontrolünün tek bir kişide olduğunu söylüyor” yorumunu yaptı.

“KENDİNİ ERDOĞAN’A ADAMIŞ BİRİ”

2020’de Albayrak’ın yerine getirilen Elvan’ın gelişinin iş dünyası tarafından sıcak karşılandığına dikkat çeken gazete, “Perşembe günü göreve gelir gelmez yeni bakan Nebati, Cumhurbaşkanı’nın ifadelerinin benzerini söyledi ve ‘önceliğimiz yatırım, istihdam olacak, yüksek faiz olmayacak’ dedi” ifadesine yer verdi. Nebati’nin Erdoğan’ın AKP’siyle bağlantılı bazı vakıflara üye olduğunu ve 2013’te ülkedeki 56 genelevin kapatılması çağrısında bulunduğunu aktaran Financial Times’a konuşan bir Türk iş insanı, “Nebati iyi kalpli ve AKP ve Erdoğan’a kendini adamış biri” yorumunu yaptı.

Financial Times, bu yıl içinde Albayrak’la yakın bağı olan bazı isimlerin de üst düzey görevlere getirildiğine dikkat çekti. Gazete, bu isimler arasında Erişah Arıcan, Şahap Kavcıoğlu ve Mehmet Mus gibi isimlerin olduğunu yazdı.