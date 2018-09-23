  • BIST 97.988
  • Altın 242,603
  • Dolar 6,2605
  • Euro 7,3554
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Fındık kabuğundan nanoselüloz ürettiler

»
Düzce'de akademisyenler, bölgenin önemli geçim kaynağı olan fındığın çotanak veya zuruf denilen yeşil kabuğundan selüloz elde etti.
Fındık kabuğundan nanoselüloz ürettiler

Düzce'de bölgesel kalkınma amacıyla çevre ve sağlık alanında çalışma yapan akademisyenler, bölgenin önemli geçim kaynağı olan fındığın "işe yaramayan" çotanak veya zuruf olarak bilinen yeşil kabuğunu laboratuvar ortamında işleyerek selüloz üretti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı proje çalışması kapsamında, belirlenen 5 pilot üniversitenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Ekim 2016'da açıklanmasının ardından Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) Çevre ve Sağlık konularında çalışmalar başladı.

Düzce Üniversitesi bünyesinde kurulan Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nde yapılan çalışmalarda akademisyenler, bölgedeki fındık üreticileri tarafından çöpe atılan ya da tarlalarda bırakılan fındık çotanağından nanoselüloz üretimi sağladı.

Bölgede herhangi bir ekonomik değeri olmayan fındığın atığını işleyen akademisyenler, elde ettikleri malzemeyi kağıt, otomotiv ve mobilya sanayisinde deneyerek başarıya ulaştı.

Akademisyenler, yaptıkları karşılaştırmalarda, malzemenin üretimde kullanılmasıyla üretilen malzemenin daha uygun, daha dayanıklı ve daha ucuz olduğunu belirledi.

DÜ Tarımsal Atıkların Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ümit Büyüksarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlenen 5 pilot üniversitenin çalışacağı alanları belirlemesinin ardından çalışmalara başladıklarını anlattı.

Projeyle birçok çalışmaya imza attıklarını dile getiren Büyüksarı, şöyle konuştu:

"Yüksek Öğretim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı destekli, bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma projesi kapsamında Türkiye genelinde seçilen 5 üniversiteden bir tanesiyiz. Bu kapsamda çevre ve sağlık alanında destekleniyoruz. Çevre alanında da tarımsal atıkların geri kazanımı konusunda çalışıyoruz. Amacımız başta Düzce yöresinde yetişen fındığın zurufu gibi atıkları, katma değeri yüksek olan farklı alanlarda değerlendirilmesini sağlayarak bunların ülke ekonomisine kazandırılmasıdır."

Türkiye'de 61 milyon ton yıllık tarımsal atık ortaya çıktığını anlatan Büyüksarı, bu atıklardan kimyasal ürünlerin elde edilmesi, kompozit malzeme üretimi ve enerji üretiminde değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

"Ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Merkezin müdür yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Tozluoğlu da tarımsal atıkların aslında önemli bir çalışma alanı olduğunu belirtti.

Tozluoğlu, tarımsal atıkların, hiçbir ekonomik değeri olmayan, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yakılarak ya da tarlada çürümeye bırakılan ürünler olduğunu anımsatarak, "Bu atıklar, tarlada bırakıldığında tarlanın verimini düşüren, yakıldığı zaman da karbondioksit salınımı gibi çeşitli sebeplerle havayı kirleten malzemelerdir." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda bu atıkların farklı endüstrilerde kullanımıyla alakalı birçok çalışma yürütüldüğüne değinen Tozluoğlu, katı, sıvı ve gaz formlarında bu malzemelerin enerji sektöründe kullanıldığını bildiklerini ama bunların dışında neler yapılabilir şeklindeki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Çalışmalarında Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynağı olan fındığın kabuğunu ele aldıklarını aktaran Tozluoğlu, şunları kaydetti:

"Yürüttüğümüz çalışmalarda özellikle Düzce bölgesinde büyük potansiyeli oluşturan fındık zurufunu, fındıktan arta kalan malzeme olan çotanak dediğimiz kısmı kullanarak nanoselüloz üretimini gerçekleştirdik. Bu üretimi gerçekleştirirken farklı yöntemler neticesinde, liflendirme, oluşan lifleri beyazlatma ve yüksek basınç altında cihazdan geçirerek jel formundaki malzemeyi elde ettik. Bu malzeme aslında son yıllarda birçok sektörde kullanılan bir malzemedir. Biz de bu malzemeyi tamamen ekonomik değeri olmayan ya da düşük olan, ham madde kaynaklarından üreterek katma değerli ürünlere dönüştürmeye çalıştık."

Tozluoğlu, üretilen malzemeyi farklı alanlarda denediklerini vurgulayarak, "Araştırma grubumuz tarafından yapılan çalışmalarda, bu malzemeyi kağıt endüstrisinde denemek istedik. Kağıt endüstrisinde çok düşük oranlarda dahi bu malzemeyi kattığımızda gerek kağıdın kopma değerinde, gerek patlama değerinde yüzde 100'e varan oranlarda artışlar belirledik. Bunun dışında MDF üretiminde bu malzemelerimizi kullandık. MDF üretiminde en büyük eksiklik mukavemet, malzemenin direnç özelliği. Yine bu malzemeyi kullandığımızda MDF levhalarda ciddi mukavemet değerlerinde artışlar tespit ettik." şeklinde konuştu.

Hiçbir ekonomik değeri olmayan atıklardan özellikli bir ürün ürettiklerine işaret eden Tozluoğlu, amaçlarının bu malzemeyi faklı alanlara kanalize edebilmek, ekonomik değeri olmayan bir üründen bunları üreterek katma değerli bir ürün ortaya koymak olduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Apple'ın son telefonu iPhone XS'in en çok konuşulan özelliği21 Eylül 2018 Cuma 13:19
  • Samsung'dan üç arka kameralı telefon21 Eylül 2018 Cuma 12:04
  • Kendini tamir eden telefonlar görecek miyiz?21 Eylül 2018 Cuma 10:15
  • Samsung üç arka kameralı telefonu Galaxy A7‘yi tanıttı21 Eylül 2018 Cuma 09:04
  • Cüce gezegende eski buz volkanları keşfedildi20 Eylül 2018 Perşembe 20:37
  • Dünya'dan 59,5 ışık yılı uzakta gezegen keşfedildi20 Eylül 2018 Perşembe 20:35
  • Whatsapp 'kararıyor'19 Eylül 2018 Çarşamba 11:04
  • FIFA 19 Türk oyunculara paralarını iade edecek!18 Eylül 2018 Salı 15:38
  • 3 Tekerlekli Elektrikli Araç, İlginç Tasarımıyla Trafik Sorununu Çözecek17 Eylül 2018 Pazartesi 18:52
  • Aston Martin’in ilk elektrikli modeli duyuruldu!17 Eylül 2018 Pazartesi 18:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti