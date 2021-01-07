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Fitch'ten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne en yüksek rating notu: AAA

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Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne uzun dönem ulusal kredi notunu 'AAA' olarak derecelendirdi.
Fitch'ten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne en yüksek rating notu: AAA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Fitch Ratings'in, borcun sürdürebilirliği ve etkin maliyet yönetimi politikaları açısından yaptığı değerlendirmede Türkiye'deki en yüksek kredibilite notuna sahip belediye oldu.

ANKA’nın aktardığı habere göre Fitch, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne uzun dönem ulusal kredi notu olarak 'AAA' verdi. AAA notu, yurt içi borçlanmalar için dikkate alınan uzun dönemde yurt içi yükümlülükleri yerine getirebilme gücünü gösteriyor.

Ülke notundan yüksek not verilmiyor

Diğer taraftan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası piyasalardan borçlanma notu, Türkiye’nin ülke notu tarafından sınırlandırıldı.

Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesine genel kredi notu olarak, ülke notundan daha yüksek bir not verilemediği için BB- verildi. Ekonomistler ülke notu tavanı olmasaydı "A" seviyesinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi SCP notunun kurumun çok daha yüksek bir kredi değerliliğine sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

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