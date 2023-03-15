Fransa ve İngiltere’nin ortak tatbikatı alay konusu oldu

Fransız ve İngiliz askerlerinin şehrin merkezinde yaptığı tatbikat sosyal medyada alay konusu oldu. Yaklaşık 300 asker, yayalar ve araçlar arasında savaş sahnesi canlandırdı.

Fransa'da 25 Şubat'ta ikinci aşaması başlatılan ve NATO müttefiklerinin katılımıyla icra edilen Orion23 savaş tatbikatının şehrin merkezinde geçen bölümü sosyal medyada alay konusu oldu.

Twitter’da yer alan videolarda, yaklaşık 300 kadar Fransız ve İngiliz askerinin, güneydeki Cahors kentinde yayalar ile araç geçişleri arasında savaş sahnesi canlandırdığı görüldü. Cadde ortasında üniformalarıyla ilerleyen, mevziler açan ve ellerindeki kurusıkı silahları ateşleyen askerlerin, sözde düşmana uzattığı namlularının ucundan kent sakinlerinin aldırış etmeden geçmesi dikkati çekiyor.

Sosyal medyadaki görüntülerde, yeşil ışık yandığı için rotasına devam etmek isteyen bir aracın da yol ortasında uzanan askerlerin arkasında beklemesine ilişkin çok sayıda espri yapıldı.

‘TRAFİĞİN ORTASINDA ASKERİ TATBİKAT’

Bir kullanıcı bu sahne için “Peki bu askerleri kim koruyacak?” yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı da “Trafik akışını kesmeyi unutmaları normal mi?” diye sordu. Birçok kullanıcı da görüntülere ilişkin “tatbikattan ziyade bilgisayar oyununa benziyor” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan stratejik istihbarat sitesi Opexnews, yaptığı bir paylaşımda, tatbikata katılan bazı kişilerin “Yöneticileri memnun etmek için savaş oyunu oynadık” dediğini aktardı.

Dadou lakabıyla tanınan Fransız karikatürist David Buonomo ise çizdiği bir karikatürle tatbikatı alaya aldı. Buonomo, “Gardiole Nehri’nde Orion Tatbikatı” başlıklı karikatüründe Fransız askerlerinin tatbikatını Süper Mario oyununa benzetti.

Ayrıca Twitter’dan “tatbikatın komediye dönüştüğüne ilişkin” çok sayıda caps paylaşımı dikkati çekti.

2021 yılında NATO müttefikleri kapsamında başlatılan Orion Askeri Tatbikatının ikinci ayağı Fransa’nın 14 bölgesini kapsayacak şekilde düzenlendi. Fransa, ABD, İtalya, İspanya, Belçika ve İngiltere'den 7 bin askerin katıldığı tatbikatın ikinci ayağının son aşaması ise Fransa’nın Lot ilinin Cahors kentinde icra edildi.

Fransız ordusunun yüksek seviyeli çatışmalara hazırlıklı olması için sürdürülen tatbikat, ilkbaharda da 12 bin askerin katılımıyla ülkenin kuzeyinde devam edecek. Tatbikatın 35 milyon avroya mal olduğu belirtiliyor.