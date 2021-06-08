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Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a Tokatlı Saldırı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde tokatlı saldırıya uğradı.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a Tokatlı Saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde tokatlı saldırıya uğradı.

Ülke turu yapan Cumhurbaşkanı Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştı.

Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat attı.

Görüntülerde, tokat atarken ne söylediği tam anlaşılamayan kişinin, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" şeklinde bitirdiği işitiliyor.

Korumalar, olaya anında müdahale etti.

Elysee Sarayı, olayı "tokatlama girişimi" olarak doğruladı.

Fransa basını, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Macron, geçen hafta Lot bölgesine 2 günlük ziyaret gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Macron’un "Fransa turu" olarak adlandırdığı ve ikincisini Drome’a yaptığı ziyaretler, muhalefet tarafından seçim turu olarak nitelendiriliyor.

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