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Fransa’da Kylian Mbappe ve kaptanlık krizi!

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Fransa Milli Takımı'nda kaptanlık pazubendinin Kylian Mbappe'ye verilmesi, takım içinde kriz yarattı.
Fransa’da Kylian Mbappe ve kaptanlık krizi!

Fransız efsane futbolcu Robert Pires, Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps’ın milli takım kaptanlığını Kylian Mbappe’ye vermesini sert dille eleştirdi ve bunun Antoine Griezmann’a karşı saygısızlık olduğunu söyledi.

Kaleci Hugo Lloris’in milli takım kariyerini noktalamasının ardından yeni kaptan seçilen Mbappe, ilk milli maçına 2014’te çıkmıştı. Ve Fransa için 117 kez mücadele eden Griezmann, Mbappe’nin yardımcısı seçildi. Atletico Madrid forveti Griezmann’ın, kaptanlığın Mbappe’ye verilmesinden dolayı ‘kırgın’ ve ‘üzgün’ olduğu ve milli takımdaki kariyerini noktalamayı düşündüğü söyleniyor.

Arsenal ve Fransa’nin eski yıldızı Pires, 32 yaşındaki Griezmann’a sempati duyduğunu ve Deschamps’ın onun yerine Mbappe’yi kaptan seçmesine şaşırdığını vurguladı.

 

PIRES: MANTIKLI BİR SEÇİM DEĞİL

L’Equipe’e konuşan Pires, “Mantıklı bir seçim mi? Dürüst olmak gerekirse hayır. Deneyimi ve geçen yılları göz önünde bulundurursak, adayın Griezmann olmasını bekliyordum. Şaşırdım. Kylian’la bir derdim yok ama Griezmann’a karşı saygısızlık olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Fransa için 79 kez sahaya çıkan, 14 gol atan ve 1998 Dünya Kupası ile EURO 2000 şampiyonlukları yaşayan Pires, Griezmann’ın kaptan seçilmesi ve iki yıl içinde Mbappe’nin görevi devralması gerektiğini sözlerine ekledi.

DESCHAMPS KARARINI SAVUNDU

Kararıyla ilgili konuşan Deschamps ise, Mbappe’nin Fransa kaptanı olmak için gereken tüm becerilere sahip olduğunu söylerken, “Bence diğer yeteneklerine ek olarak bir özelliği varsa, o da oldukça iyi iletişime sahip olmasıdır.” şeklinde konuştu.

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