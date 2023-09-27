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Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor

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Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor.
Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor

Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor.

Heyet, yarın ve cuma günü devlet ve hükümet yetkilileri ile temaslarda bulunacak.

Bu akşam saat 17.35’de KKTC’ye gelecek heyet temaslarına yarın başlayacak.

TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti yarın ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilecek. Başbakan Üstel’in kabulünün ardından görüşmeye geçilecek.

Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti daha sonra Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi ile toplantı yapacak

29 Eylül Cuma günü Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından kabul edilecek heyet, ​​​Kapalı Maraş’ı da ziyaret edecek.

Heyet Cuma akşamı KKTC’den ayrılacak.

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